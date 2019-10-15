Seksi Selfie Çekmenin 10 Yolu

Fotoğrafçılığın geldiği son noktada kimseye ihtiyaç duymadan çektiğimiz otoportreleri tek bir hareketle binlerce kişinin beğenisine sunabilirken, bir yandan da kendimizi farklı bir yoldan ifade etmiş oluyoruz. Basit bir olgu olarak görülse de, bunu neden yaptığımız ve selfie’nin nasıl bu kadar büyük bir trend haline geldiğinin altında düşündüğümüzden daha büyük bir anlam yatıyor.

Adım Adım Seksi Selfie Nasıl Çekilir?

Yüzü tamamen gösteren yakın çekim, aynanın karşısında dururken aynaya yansıyan görüntü ya da kollarımızı uzatmak zorunda kalmadan, birçok insanı kadraja alabilmemizi sağlayan selfie; hayatımız konusunda pek çok ipucu veriyor. Pek çok insan, yaptıklarını veya düşündüklerini farklı bir yoldan ifade etmek, dijital ortamda ilgilendikleri kişinin ilgisini çekmek ya da sadece eğlenmek için selfie’yi hayatın merkezine koyuyor. Bunu yaparken de en çok seksi selfie’ler tercih ediliyor.

İşte daha seksi selfie’lere sahip olmak için bilmeniz ve izlemeniz gereken 10 yol!

#1 Fotoğrafı çektikten sonra, onun herkes tarafından görülebilme ihtimalini bilmelisiniz

Her ne kadar telefonunuz kişisel olsa da, bazı şeylere başkalarının da ulaşabilme ihtimalinin olduğu açık. Eğer aynı planda hem göğüslerinizi hem de yüzünüzü çeker ve bu fotoğrafı başka birisine yollarsanız, günün birinde Google’dan selfie aratırken kendinizi görebilirsiniz. O yüzden dikkatli olmalısınız. Çektiğiniz fotoğrafları nerede saklayacağınızı iyi seçmeli ve paylaştığınız kişilere tam anlamıyla güvenebilmelisiniz.

Seksi poz konusunda Rihanna, size hep fikir verebilir.

İlham için ünlü şarkıcının instagram’ını takip edebilirsiniz.

#2 Kadraja dikkat!

Karar vermelisiniz: Kadrajda sadece yüzünüz ya da vücudunüz olmalı. Çıplak selfie’lerinizde yüzünüzün görünmemesine özen göstermelisiniz. Zaten tek bir fotoğrafta hem yüzünüzün hem de kalçalarınızın kusursuz görünebilmesi oldukça zor bir iş. O yüzden kısım kısım ilerlemekte fayda var.

Hem biraz gizem yaratmak daha seksidir. Seksi selfie’lerinizde gölgelerden yararlanarak bazı bölgelerinizi saklayabilirsiniz. Biraz gölge ve ışık oyunu aynı zamanda yüzünüzü saklamanız için de oldukça kullanışlı bir yöntem.

#3 Kasıklardan uzak durun

Dürüst olalım, vajina dünyadaki en seksi şey değil. Eğer çıplak selfie çekme gibi bir niyetiniz varsa, vajinanın kadraj dışında kalması vücudunuzun diğer bölgelerinin ve yüzünüzün ön plana çıkmasını sağlayacak ve daha seksi bir imaj oluşacaktır. Selfie’lerinizde vajinanıza değil, vajinayı anımsatacak ögelere (örneğin bacaklarınızın arasında bir g-string) yer vermeniz daha mantıklı.

Kellly Brook paylaştığı seksi pozlar ile gündem yaratmaya devam ediyor.

Çektiği selfieler oıdukça ilgi görürken, paylaşımcılarına ilham veriyor.

#4 Arka planı iki kere kontrol edin

Çektiğiniz selfie’de tanınmamak gibi bir düşünceniz varsa, arka planda da sizin tanınmanıza yol açacak şeylerin olmaması gerekiyor. Çoğu insanın birçok detayı yakalamak için ne kadar hevesli olduklarını unutmamalısınız. Bir başka nokta da arka plandaki nesnelerin kimi zaman konseptle tamamen alakasız olabildikleri için tüm seksiliği yok edebilme ihtimali.

Özel hayatı ile her daim gündemde olan Kim Kardashian, seksi poz vermenin inceliklerini iyi biliyor.

Paylaştığı seksi selfieler sayesinde sıkça konuşulan isimler arasında da yer alıyor.

#5 Işık ayarı

Güzel bir ışık yakaladığınızda bu fırsatı değerlendirmelisiniz. Florasan altında gece 10’da çekilmiş bir selfie’den çok daha iyi olacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca daha seksi selfie’ler için en uygun yerler gün ışığı aldığı zamanlarda otel odalarıdır. Beyaz duvarlar ve beyaz çarşaflar olaya ayrı bir boyut katar. Pencerenin önünde durmak, herhangi bir aydınlatıcının önünde durmaktan her daim daha iyidir.

Sosyete dünyasının ünlü isimlerinden Paris Hilton geçtiğimiz yıllarda selfieyi kendisinin icat ettiğini iddia etmişti.

Paris Hilton selfie çekerken ışıltılı ortamları seviyor.

#6 Küçük illüzyonlar

Her kadın göğüslerin kollarla desteklenince daha büyük durduğunu bilir. Selfie çekerken bu tarz yöntemlerden yararlanmak ve doğru açıları kullanmak daha seksi bir görüntü elde etmeniz için izlenecek yollardan birkaçı. Bu gibi illüzyonlardan yararlanarak kendinizi olduğunuzdan daha seksi gösterebilirsiniz.

#7 Dudak büzme modasından vazgeçin

Duckface modasının bittiğini bilmelisiniz. Seksi bir selfie için dudaklarınızı daha seksi kullanmak sizin elinizde.

Yaklaşık iki ay önce sosyal medyadan uzak durma kararı alan Demi Lovato, instagrama hızlı bir dönüş yaptı.

insanlar tarafından vücudu nedeni ile eleştiri yağmuruna tutulan Lavato, instagrama farklı bir bakış açısı ile geri döndüğünü açıkladı.

#8 Doğru açıyı bulmalısınız.

Kameranızı kaldırmanız ve baş aşağı çekmeniz özellikle göğüslerinizin daha seksi görünmesini sağlayacaktır. Ayrıca bel bölgeniz daha ince görünürken, bacaklarınızın da daha uzun algılanmasına neden olur. Özellikle üst açıyı değerlendirmelisiniz.

#9 Başkalarından ilham alabilirsiniz

Eğer istediğiniz gibi bir fotoğraf elde edemiyorsanız çevrenizdekileri gözlemleyebilir, internette gezinebilir ve Kim Kardashian ya da Jen Selter gibi ünlüleri örnek alabilirsiniz.

Lindsay Lohan bir dönem paylaştığı cesur doğum günü fotoğrafı ile olay yaratmıştı.

Seksi fotoğraf çekilmenin inceliklerini gösteren paylaşımları ile de gündem yaratmaya devam ediyor.

#10 Filtre kullanın

Artık birçok program sayesinde telefonunuzdaki fotoğraflara filtre uygulamanız mümkün. O yüzden daha seksi görünmek için bu filtreleri kullanmanız daha mantıklı olacak. Siyah beyaz renklerin seksiliğinden de yararlanmayı unutmayın.