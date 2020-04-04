Selena Gomez Bipolar Olduğunu Açıkladı

Selena Gomez, Miley Cyrus ile yaptığı görüntülü konuşma sırasında bir itirafta bulundu ve kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu açıkladı.

İki eski Disney yıldızı, Gomez’in sağlığı hakkında şeffaf bir konuşma gerçekleştirdi.

Gomez; “Son zamanlarda, Amerika’daki en iyi akıl hastanelerinden birine, McLean Hastanesi’ne gittim ve yıllar boyunca birçok farklı şeyden geçtikten sonra 3 Nisan günü bipolar olduğumu fark ettim.” dedi.

“Onun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak aslında bana yardımcı oluyor. Bildikten sonrası beni korkutmuyor. Onunla ilgili her şeyi bilmek korkuyu ortadan kaldırıyor. Çocukken gök gürültülü fırtınalardan korkuyordum. Ve annem bana gök gürültüsüyle ilgili bütün kitapları satın aldı. ‘Kendini bu konuda ne kadar çok eğitirsen, o kadar çok korkmayacaksın’ demişti. Ve tamamen işe yaradı. Şimdi de aynı şeyi yapmaya çalışıyorum.”

Teşhisin haberini aldığında, önce dehşete düştüğünü ama sonra rahatladığını çünkü nihayet yıllardır neden çeşitli bunalımlar ve endişeler yaşadığının bilgisine sahip olduğunu söyledi.



Yaklaşık 180.000 izleyicili canlı yayında, zihinsel sağlık hakkında 20 dakikalık samimi bir konuşma kaydeden Selena Gomez, bu hafta başında Batı Los Angeles’taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi’ne yaptığı büyük bağıştan bahsettikten sonra, 2015’te lupus teşhisi konduğu, 2017’de böbrek nakli olduğunu ve 2018’de de zihinsel sağlık tedavi merkezlerinde kaldığını hatırlattı.