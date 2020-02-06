Selena Gomez Makyaj Markası Çıkarıyor

Oyuncu-şarkıcı Selena Gomez Rare Beauty ile kendi makyaj ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son albümündeki şarkısında da duruşunu belli eden Selena Gomez, “Mükemmel olmaya çalışmayı bıraktım. Sadece kendim olmak istiyorum.” diyor!

Selena Gomez, markasını Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu. Videoya baktığımızda markada ruj, fondöten, kapatıcı ve maskara gibi ürünlerin olacağını söylemek mümkün. Rare Beauty’nin Instagram hesabı ise kısa sürece 1 milyonu aşkın takipçiye ulaştı.

Gomez, iki yıldır çalışmaları süren markasıyla ilgili şunları söylüyor: “Bence Rare Beauty bir güzellik markasından daha fazlası olabilir. Birbirimizle karşılaştırılmayı bırakmamızı ve kendi benzersizliğimizi benimsemeye başlamamızı istiyorum. Bir fotoğraf, beğeni veya yorum sizi tanımlayamaz. Rare Beauty insanların sizi nasıl gördüğü ile ilgili değil, kendinizi nasıl gördüğünüzle ilgili.“

