Selena Gomez Rare Beauty Adında Makyaj Markası Çıkarıyor

Selena Gomez de makyaj markası çıkartan ünlü isimler kervanına katılıyor.

Bir dergi için ünlü komedyen Amy Schumer’ın röportaj yaptığı Gomez, markası Rare Beauty hakkında konuştu. “Benim kuşağımdaki insanlar belli bir şekilde görünmek için çok büyük baskı altındalar ve ben de bu baskıyı biraz azaltan bir marka yapmak istedim. Kampanyalarda gerçek insanları kullanıyorum.”

Rare Beauty markası 48 farklı tona sahip fondöten ve concealer koleksiyonuna sahip olacak. Gomez “Bu çok temiz ve kolay bir marka. Kullanan insanların güvende hissetmesini istiyorum.” diyor.

Marka için açılan Instagram hesabı şimdiden 1 milyon takipçiye ulaştı bile.

Rare Beauty markasının bu yaz tüketiciyle buluşması planlanıyor.