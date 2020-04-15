Selena Gomez Rare Beauty Adında Makyaj Markası Çıkarıyor

Selena Gomez de makyaj markası çıkartan ünlü isimler kervanına katılıyor.

Bir dergi için ünlü komedyen Amy Schumer’ın röportaj yaptığı Gomez, markası Rare Beauty hakkında konuştu. “Benim kuşağımdaki insanlar belli bir şekilde görünmek için çok büyük baskı altındalar ve ben de bu baskıyı biraz azaltan bir marka yapmak istedim. Kampanyalarda gerçek insanları kullanıyorum.”

Rare Beauty markası 48 farklı tona sahip fondöten ve concealer koleksiyonuna sahip olacak. Gomez “Bu çok temiz ve kolay bir marka. Kullanan insanların güvende hissetmesini istiyorum.” diyor.

Marka için açılan Instagram hesabı şimdiden 1 milyon takipçiye ulaştı bile.

Rare Beauty markasının bu yaz tüketiciyle buluşması planlanıyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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