Selena Gomez'den Sağlık Yolculuğu Hakkında Samimi İtiraflar

Selena Gomez, arkadaşı Theresa Mingus'un La'Mariette mayo serisinden mavi tek parça mayosu ile verdiği pozla; Instagram'daki milyonlarca takipçisine de önemli bir mesaj verdi.

2017'deki böbrek nakli ameliyatından kalan izi sergilediği karede Gomez şu notu düştü: "Böbrek nakli ameliyatını olduğumda yara izimi göstermenin çok zor olduğunu hatırlıyorum. Fotoğraflarda olmasını istemedim, bu yüzden örtbas edecek şeyler giydim. Şimdi, olduğum kişiden ve üstesinden geldiğim şeylerden her zamankinden daha fazla gurur duyuyorum. Tüm vücutlar güzeldir."

Gomez, bu yılın başlarında Amy Schumer'a verdiği röportajda sağlık yolculuğunu halka açık olarak yaşamasından bahsetmişti. "Bu benim rolüm müydü bilmiyorum ama insanları seviyorum. Onları çok önemsiyorum. Bir sürü tıbbi sorun yaşadım ve benzer şekilde korkunç şeyler yaşayan insanlara ulaşabildiğimi biliyorum -organ nakli, diyalize girme, ya da tedavi için uzaklara gitmek gibi.- Bir platforma sahip olmanın büyük bir parçası insanlara yardım etmektir. Bir yerlerde birini iyi hissettirdiğimi, ya da anlaşıldığımı ya da duyulduğumu hissediyorum ve benim için buna değer."