Sennheiser Yeni Ürünleriyle Ses Kalitesindeki Çıtayı En Üste Taşıyor

Kaliteli ses denilediğinde akla ilk gelen marka Sennheiser iki yeni ürünü ile karşımızda. Tek bir cihazda çoklu sinema sistemini bir araya getiren Ambeo Soundbar ve müziği stüdyo kalitesinde ileten Yeni Momentum Wireless, mükemmel sesi hayata dahil ediyor.

Müziği adeta konserdeymiş gibi ileten kulaklıklar ya da izlediğiniz filmin içinde yaşadığınızı hissettiren hoparlörler hayatımıza yeni teknolojilerle dahil oluyor. Sennheiser’ın iki yeni ürünü Ambeo Soundbar ve Yeni Momentum Wireless sundukları ses kalitesiyle bunu kusursuzca ve beklentinin hakkını sonuna kadar vererek yapıyorlar.

Hayatın ritmine dahil olun

Sennheiser’ın kafa üstü olarak tasarlanan kulaklığı Yeni Momentum Wireless, dengeli, derin ve stüdyo kalitesindeki netliğe, ahenge sahip ses sunuyor. Yüksek bass vuruşları, hafif melodiler, stüdyoda kaydedildiği haline en yakın olarak sanki şarkıyı canlı dinliyormuş gibi Sennheiser Momentum Wireless ile kulaklara geliyor. Ultra şık tasarımıyla, kulağın yapısına en uygun ergonomiyle tasarlanan kulaklık, tek bir dokunuşla telefonun sesli asistan özelliğini de aktif edebilme özelliğine sahip. Hakiki deri kulak yastıkları ve taç yastığı sayesinde Yeni Momentum Wireless uzun süreli kullanıldığında bile rahatlık sağlıyor.

Akıllı telefonlara yüklenen Sennheiser Smart Control uygulaması ile Momentum Wireless’ta da farklı gürültü engelleme profilleri arasında geçiş ve ekolayzır ayarı yapılabiliyor. TILE teknolojisi sayesinde kulaklığın şarjı bitse bile nerede olduğunu görebiliyor; hiç aramaya gerek kalmadan nerede olduğunu bulabiliyorsunuz.

Sennheiser, Yeni Momentum Wireless, 3.199 TL

Hifilife.com

Sinema ses farkıyla eve taşınıyor

Çoklu ev sinema sistemleri Ambeo Soundbar ile geride kalıyor. Gelecekteki ev sinemasını tek bir soundbar’da yaşatan Ambeo, sunduğu derin ses kalitesiyle izlenilen filmin etkisini katlayabiliyor. Tek bir bar üzerinde yer alan 13 High-End sürücü ile 5.1.4 ses deneyimi sunan Ambeo Soundbar, ekolayzır ayarları sayesinde kişiselleşebiliyor. Dolby Atmos, MPEG-H Audio, dtsX desteği de hoparlörde bulunuyor.

Bulunduğu odayı algılayabilme teknolojisine sahip olması da Ambeo’yu farklılaştıran özelliklerinden. Sesi çarpıtacağı duvarları algılayıp kalibrasyon yapabildiği için 3D sesi kusursuzlaştırıp odanın yansıtıcı yüzeylerini belirleyerek en iyi sanallaştırma teknolojisini Fraunhofer ile geliştirildiği için ortamın akustiğini keşfedebiliyor. Evde izlenilen filmin sesleri Ambeo Soundbar ile derinleşiyor, en ince detaylar bile duyulup filmin içindeymiş gibi hissediliyor.

Soundbar, 30Hz’e kadar inen derinlik hissini ilave bir subwoofer gerektirmeden verebiliyor. Ambeo Soundbar sunduğu ekolayzır ayarları ve üç farklı 3D modu ile kendi zevkinize özel üç boyutlu ses deneyiminizi yaratmanızı sağlıyor.