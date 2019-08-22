Seramidler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Cilt uzmanlarının seramidler hakkında; sağlıklı ciltteki nem seviyesinin korunmasında etkilerinin ve hücreleri bir arada tutan yapıştırıcı özelliğinden bahsettiğini hatırlattıktan sonra onları yakından tanımaya başlayabiliriz.

Dermatologlar, seramid içeren ürünlerin genelde sıvı formda olduklarını ve onları çoğunlukla nemlendiricilerde bulacağınızı söylüyor ancak aynı zamanda temizleyicilerde, tonerlerde ve seramidlerin daha derine nüfuz etmesine izin veren retinoidler ve glikolik asit gibi aktif bileşenlere sahip serumlarda da kullanılıyor.

Seramidler cildimizden doğal olarak elde edilir, ancak kaybettiğimiz şeyleri yenilemek için cilt bakım ürünlerinde kullanılmak üzere sentetik olarak da yapılabilir. Uzmanlar 30’lu yaşlarınızdayken, cildinizdeki seramidlerinin yaklaşık % 40’ını, 40 yaşına geldiğinizde ise %60’ını kaybedeceğinizi belirtiyor.

Seramidin cilt üzerindeki faydası

Seramidlerin Cilt İçin Faydaları

#1 Seramidler, cildin “bariyer” fonksiyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Yaşlanma; ciltteki katı tabakaların aşırı kullanımı ve sert sabunların tahrişi nedeniyle, cildin koruyucu bariyeri bakterilerin girmesine izin verir. Eskimiş stratum korneum’a neden olan seramidlerin kaybı , küçük çatlaklara da neden olur. Bu seramidlerin yenilenmesi, bariyerin sağlıklı ve düzgün çalışmasını sağlar.

#2 Seramidler uzmanlara göre cildi çevresel saldırganlara ve kirlenmeye karşı koruyor. Cildinizi tahriş etme eğiliminde olan kimyasallardan da korunmak istiyorsanız seramid size yardımcı olacaktır!

#3 Egzama, sedef hastalığı ve dermatit için de seramid kullanımı olumlu sonuç vermekte.

#4 Cildi yumuşatır ve pürüzsüzleştirir. Zarar görmüş bir cilt bariyerinin özellikleri kuruluk ve gerginliktir. Kayıp yağların geri kazanılması ciltte nemlenmeyi artıracak ve genel görünümü de düzeltecektir.

#5 Yaşlanmanın gözle görülür belirtilerini azaltır. Uzmanlara göre cildin incelmesi ve yaşlanması sadece kollajen ve elastinin kaybına veya parçalanmasına bağlı değildir, aynı zamanda cilt bariyerinizi de korumak son derece önemlidir.

Seramidinin herhangi bir yan etkisi var mı?

Seramidlerin bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ancak, cildinizde küçük bir miktar test ederek alerjik reaksiyonlardan ve ürün hassasiyetlerinden kaçınabilirsiniz.

Seramid Nasıl Kullanılır?

Bir nemlendirici olarak, seramidler, ekstra nemi hapsetmek için duştan hemen sonra uygulandıklarında en iyi şekilde etki vermektedirler ve uzmanlar ürünü yatmadan önce de mutlaka kullanmanızı öneriyor. Buna ek olarak, seramid içeren ürününüzü her gün, günde 2 defa kullanabilirsiniz. Ürünü kullanmak isteyen, cildi kuru olan veya anti-aging ürüne ihtiyacı olan herkes seramidi cilt bakım rutinine ekleyebilir.

Seramid İçeren En İyi Ürünler

Aveeno Skin Relief Intense Moisture Repair Cream

Rêve de Miel Rahatlatıcı Yüz Kremi – Gündüz

Elta MD Barrier Renewal Complex

Alastin Restorative Skin Comple x

CeraVe Moisturizing Cream

Dr. Jart Ceramidin Liquid

CeraVe Moisturizing Cream

Kokusuz yüz ve vücut nemlendiricisi olan bu ürün, kuruluğu ve kaşıntıyı yatıştırır ve en kuru ciltlerde bile nemlenmeyi geri kazandırır. İçeriğinde seramid, niasinamid ve hyaluronik asit vardır. İçeriğinin etkisiyle koyu renkli lekelere, ince çizgilere ve kırışıklıklara da iyi geldiği belirtiliyor.

Dr. Jart Ceramidin Liquid

Ürün cildi dolgun, pürüzsüz ve esnek hale getirmek için beş seramid, pantenol ve sodyum hiyalüronat ile doludur. Bu sıvı, hafif bir nemlendirici veya toner olarak kullanılabilir.

Aveeno Skin Relief Intense Moisture Repair Cream

Uzmanlar çok kuru cilde sahip olanlar için, cildi nemlendirmek ve yatıştırmak için seramid ve yulaf unu içeren vücut için bu eczane formülünü önermektedir. Kokusuz olmanın yanı sıra, hassas cilde sahip olanlar için de güvenli bir seçimdir.

Alastin Restorative Skin Complex

İnce çizgileri ve kırışıklıkları düzeltmek, pürüzsüz dokuyu dolgunlaştırmak ve korumak için kullanılan bir üründür. Uzmanlar bu formülü yaşlanma karşıtı ürünlerle ilgilenen hastalarına tavsiye ediyor.

Elta MD Barrier Renewal Complex

Bu nemlendiricinin içeriğinde, hyaluronik asit, beş farklı seramid ve ince çizgileri ve kırışıklıkları daha sağlıklı hale getirmeye yardımcı enzimlerin kombinasyonundan dolayı uzmanların favori ürünlerden biridir. Ayrıca, formülün ışıktan, havadan ve dış ortamdaki kirletici maddelere karşı korunmasını sağlamak için bir pompa aplikatörüne sahip hava geçirmez bir şişede paketlenmiştir.

Rêve de Miel Rahatlatıcı Yüz Kremi – Gündüz

Gerçek konforu konsantre olarak sunan, bal ve değerli yağlardan üretilmş bu yüz kremi cildin yağ dengesini geliştirir ve düzenler, dış etkenlerin olumsuz etkilerine karşı cildi yatıştırır ve onarır.