Serra Duran Paralı’nın Stilinden İlham Alın

Görsel sanatçı ve yönetmen Serra Duran Paralı’yı Academia’nın yeni sezon tasarımlarıyla fotoğrafladık. Ayrıca sezon trendleri ve moda hakkında sohbet ettik.

Röportaj: Nirvana Derya, Fotoğraflar: Kerem Çobanlı, Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen

Genel olarak bize stilinizden bahseder misiniz?

Minimal bir çizgide ilerleyen, zaman zaman eklektik olmaktan da çekinmeyen sofistike bir stilim var diyebilirim.

Bu sezon mutlaka edinmeniz gereken üç parça nedir?

Mutlaka demesem de; Schiaparelli küpe, Gucci külotlu çorap, Amina Muaddi ayakkabı. Herhangi bir Bottega Veneta parça da bu listeye eklenebilir. Markanın bir çanta modeli ya da mule terliği olabilir.

En çok satın aldığınız parçalar neler?

Çanta ve küpe.

Bu sezonda favori trendiniz?

Gömlek, Büstiyer, etek: Academia / Beymen

Geçen sezondaki gibi küçük çantalar.

Modanın hangi döneminde yaşamayı tercih ederdiniz?

50’lerde yaşamayı tercih ederdim.

Şu an gardırobunuzdaki en eski parça nedir?

İlk ayakkabım olan kırmızı bilekli Converse’lerim.

Gardırop detoksu yapar mısınız?

Hayır.

Kullanmadığınız parçaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Saklayarak.