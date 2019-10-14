Sex Education’ın 2. Sezonu Hakkında Bilinenler

Sex Education, 11 Ocak 2019’da yayınlanan ilk sezonuyla lise dizilerine yepyeni bir soluk getirdi. Lise çağlarında olan pek çok gençten yetişkinlere kadar geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi hakkında gözler ikinci sezona çevrildi.

İşte 2. sezon hakkında merak edilenler ve bilinenler:

2. sezon olacak mı?

Neyse ki ikinci sezonun olacağına dair güzel haberleri ilk sezonun yayınlanmasından bir ay sonra almıştık. İlk sezonu takip eden dört haftada erişilen 40 milyon izlenme başarısının buna etkisi olduğu inkar edilemez.

Dizinin yaratıcısı Laurie Nunn ise şu şekilde bir açıklama yapmıştı: “Birinci sezonun gördüğü ilgi gerçekten çok heyecan vericiydi. Dünyanın dört bir yanından insanların, sadece bir fikir olarak zihnimde oluşan karakterlerle bağ kurduklarını görmek inanılmaz. Diziye vakit ayıran herkese minnettarım ve bu yolculuğa devam etmek için sabırsızlanıyorum.”

Sex Education S2 🎬 pic.twitter.com/SgGzSXxnpL — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 9, 2019

2. sezon kaç bölümden oluşacak?

Netflix dizinin ikinci sezonunun tıpkı ilk sezondaki gibi 8 bölümden oluşacağını duyurdu.

Ne zaman yayınlanacak?

Dizinin çekimleri mayıs ayında başladı. Henüz yayın tarihi netleşmese de yüksek olasılıkla 2020’nin başlarında Netflix platformunda olacak. Dizinin oyuncu kadrosunda herhangi bir değişiklik ya da ekleme şuan itibariyle gözükmüyor.

2. sezon ne hakkında olacak?

Tıpkı ilk sezondaki gibi bu sezon da, ana karakter Otis’in yanında yardımcı karakterlerin hayatlara dokunuşlar devam edecek gibi görünüyor. Maeve ve Otis’in bir araya gelip gelmeyecekleri ise esas merak konusu.