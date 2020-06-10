Sezonu Etkisi Altına Alan “Büyükanne” Trendleri
“Büyükanne” dediğimize bakmayın, bu tanımda herhangi bir negatif itham yok ancak gerek çok vintage etkiye sahip olmaları gerekse yurtdışında da “Grandma fashion” olarak adlandırılmaları onları böyle tanımlamamıza neden oluyor.
İşte sezonu etkisi altına alan 9 büyükanne trendi…
İç Giyim İlhamlı Bikiniler
Geçtiğimiz yazdan beri etkisini artıran bu bikini trendi daha da popüler olacak. Üstelik rahatlıklarıyla da kalp çalıyorlar.
İri Altın Aksesuarlar
Eğer şimdi bir Instagram stil gurusunun mücevher kutusuna bakacak olursanız; bu aksesuarlardan bolca göreceğinize şüphemiz yok. Bu aksesuar tarzının en büyük avantajı tek bir dokunuşla görünümü başka bir seviyeye çıkarması.
Omuza Kazak Bağlama
Görünümünüzü 20 dakika içerisinde daha cool bir hale getirmek mi istiyorsunuz? Minik bir kazak bağlama hilesi etkili olacaktır.
Desenli İpek Eşarplar
Özellikle vintage olanlarından edinirseniz; harika retro görünümler yaratabilirsiniz.
Retro Güneş Gözlükleri
Mikro güneş gözlükleri hiç size göre değilse bu trende bayılacaksınız. 70’ler ilhamlı geometrik çerçevelerin tadını çıkarın!
-ve tabii ki- Hırkalar!
Vintage dokunuşu sonuna kadar kullanabileceğiniz bir parça olan hırkalar; romantik bir stile sahip olanların da vazgeçilmezi.
Tepe Saplı Çantalar
Kutu şekilli, tepe saplı çantalar kesinlikle dolabınıza eklemeye değecek parçalardan…
Büyükanne İç Giyimleri
Aşırı yüksek belli iç giyim trendi, bu sezonda da etkisini devam ettiriyor. Bu stil belki herkese göre değil ancak denemeye değer!
İnciler
İncilerin yeniden popüler olduğu kesin. Bu sezon farklı şekil ve renge sahip olanlarını da göreceğiz.