Sezonu Etkisi Altına Alan “Büyükanne” Trendleri

“Büyükanne” dediğimize bakmayın, bu tanımda herhangi bir negatif itham yok ancak gerek çok vintage etkiye sahip olmaları gerekse yurtdışında da “Grandma fashion” olarak adlandırılmaları onları böyle tanımlamamıza neden oluyor.

İşte sezonu etkisi altına alan 9 büyükanne trendi…

İç Giyim İlhamlı Bikiniler

  • Instagram/ @lefevrediary
  • Faithfull the Brand

Geçtiğimiz yazdan beri etkisini artıran bu bikini trendi daha da popüler olacak. Üstelik rahatlıklarıyla da kalp çalıyorlar.

İri Altın Aksesuarlar

  • Instagram/ @ch.phr8ph
  • Instagram/ @thatsaleaf

Eğer şimdi bir Instagram stil gurusunun mücevher kutusuna bakacak olursanız; bu aksesuarlardan bolca göreceğinize şüphemiz yok. Bu aksesuar tarzının en büyük avantajı tek bir dokunuşla görünümü başka bir seviyeye çıkarması.

Omuza Kazak Bağlama

  • Instagram/ @asos_lotte
  • Instagram/ @fundachristopherson

Görünümünüzü 20 dakika içerisinde daha cool bir hale getirmek mi istiyorsunuz? Minik bir kazak bağlama hilesi etkili olacaktır.

Desenli İpek Eşarplar

  • Instagram/ @annawinck
  • Instagram/ @maria_bernad
  • Isabel Marant
  • Mango

Özellikle vintage olanlarından edinirseniz; harika retro görünümler yaratabilirsiniz.

Retro Güneş Gözlükleri

  • Karen Walker
  • Instagram/ @maria_bernad

Mikro güneş gözlükleri hiç size göre değilse bu trende bayılacaksınız. 70’ler ilhamlı geometrik çerçevelerin tadını çıkarın!

-ve tabii ki- Hırkalar!

  • En Saison
  • Instagram/ @tamaramory

Vintage dokunuşu sonuna kadar kullanabileceğiniz bir parça olan hırkalar; romantik bir stile sahip olanların da vazgeçilmezi.

Tepe Saplı Çantalar

  • Little Liffner
  • Instagram/ @jordanrisa

Kutu şekilli, tepe saplı çantalar kesinlikle dolabınıza eklemeye değecek parçalardan…

Büyükanne İç Giyimleri

  • Instagram/ @laurencrowe88
  • Calvin Klein Underwear

Aşırı yüksek belli iç giyim trendi, bu sezonda da etkisini devam ettiriyor. Bu stil belki herkese göre değil ancak denemeye değer!

İnciler

  • Instagram/ @annawinck
  • Instagram/ @nnennaechem
  • Mango
  • Brinker & Eliza Little Love Pearl Earrings

İncilerin yeniden popüler olduğu kesin. Bu sezon farklı şekil ve renge sahip olanlarını da göreceğiz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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