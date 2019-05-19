Sezonun Yükselen Yıldızı: Jean Bermuda Şort

Bisiklet şortları, 2019 yazının en yaygın ve açıkçası, en şaşırtıcı trendlerinden biri olarak karşımızda.

80’lerin görünümünü destekleyen ve blazerlerden ince topuklulara, spor ayakkabılarından tuniklere kadar her şeyi şekillendirmeye ve tamamlamaya müsait bir parça.

Fakat kafa karıştıracak bir başka detay daha söz konusu. Instagram’daki stil göstergelerine bakacak olursak; bermudalar da bu yıl şort alanında üstünlük kazanacak gibi duruyor.

Kombinlemesi daha kolay gibi görünen denim bermuda şort, “çirkin” bir favori moda parçası olarak ortaya çıkmaya hazırlanıyor. Kendall Jenner ve Pernille Teisbaek gibi trend belirleyiciler zaten jean bermuda şortu görünümlerine eklediler.

Sörf esintili trendlerin yükselişine bakıldığında, denim bermuda şortun yükselişi de sürpriz olmadı elbette. Bermuda şortlar için doğru modeli bulmak aşağıdaki önerileirmize göz atmayı unutmayın.

90’lar Ruhu

Zara

Blazer Ceket Eşleşmesi

H&M

Yüksek Bel Etkisi

Topshop

Kendall Jenner



Pernille Teisbaek

Vintage Görünümlü