Shiseido İle Cilde Zarar Vermeden El Yıkama Tüyoları

Shiseido Bilimsel İletişim Direktörü Dr. Nathalie Broussard; cilde zarar vermeden el yıkama tüyolarını paylaşıyor.

Eğer cildiniz çok kuruysa, daha hafif temizleyiciler tercih etmelisiniz. Cildinizde normalde kullandığınız temizleme yağları ya da balmlarını da kullanabilirsiniz.

Isısı çok sıcak sudan kaçının. Daha ılık ya da soğuk su tercih edebilirsiniz.

Cildinizi kuru bırakmayın. Kuru ciltte temizlik, daha da fazla yıpranmasına yol açar. Her yıkamadan sonra ellerinizi kremliyin. Hatta tırnak ve kütiküllerinizi de kremlemeyi unutmayın.

Ayrıca evde kendi onarıcı el maskenizi yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı hindistancevizi yağı ve bir çay kaşığı balı karıştırın; ellerinize sürüp filmleyin ve 10-15 dk arasında bekletin.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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