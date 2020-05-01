Shiseido İle Cilde Zarar Vermeden El Yıkama Tüyoları

Shiseido Bilimsel İletişim Direktörü Dr. Nathalie Broussard; cilde zarar vermeden el yıkama tüyolarını paylaşıyor.

Eğer cildiniz çok kuruysa, daha hafif temizleyiciler tercih etmelisiniz. Cildinizde normalde kullandığınız temizleme yağları ya da balmlarını da kullanabilirsiniz.

Isısı çok sıcak sudan kaçının. Daha ılık ya da soğuk su tercih edebilirsiniz.

Cildinizi kuru bırakmayın. Kuru ciltte temizlik, daha da fazla yıpranmasına yol açar. Her yıkamadan sonra ellerinizi kremliyin. Hatta tırnak ve kütiküllerinizi de kremlemeyi unutmayın.

Ayrıca evde kendi onarıcı el maskenizi yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı hindistancevizi yağı ve bir çay kaşığı balı karıştırın; ellerinize sürüp filmleyin ve 10-15 dk arasında bekletin.