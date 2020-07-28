Sıcak Havalarda Kolayca Uykuya Dalmak İçin Öneriler

Sıcak havalarda uykuya dalmanın daha da zorlaştığının farkındayız. “Sıcak havalarda uyuyamıyorum” şikayetinden pek çok kişinin muzdarip olduğu bugünlerde; bu öneriler çok işinize yarayacak!

Sıcak ve nemli gecelerde uyumak imkansız mı? En azından vereceğimiz önerilerle uyku düzeninizin bozulmamasını yaz aylarında da sağlayabilirsiniz!

İşte sıcak havalarda kolayca uykuya dalmak için öneriler…

Gündüz spor yapın

Spor vücut ısınızı yükselteceğinden bunu işten sonra ya da akşam saatleri yerine gündüz yapmaya özen gösterin. Sabah saatlerinde spor yapmak metabolizmanızı harekete geçirir ve öğlende vücudunuzun dinlenmesini sağlayabilirsiniz.

Fan kullanın

Sadece baş bölgenizi değil tüm vücudunuzu serin tutacak şekilde odaya bir fan yerleştirebilirsiniz.

Pamuklu çarşaflar kullanın

İçeriğinde naylon veya ipek barındıran çarşaflar sıcak havalarda size yardımcı olmayabilir. Optimum tazelik hissi için pamuklu çarşaflar tercih edebilirsiniz.

Soğuk Duş ALMAYIN!

Soğuk duş almak sıcak havada uyku öncesi yardmcı olmayacaktır. Aksine vücut ısınız oda sıcaklığında daha hızlı yükselecektir. Bunun yerine yatağa gitmeden önce ayaklarınızı ve bileklerinizi soğuk suya tutabilirsiniz.

Doğru pijamayı seçin

Yaygın inanışın aksine hafif bir şeyler giymek; çıplak uyumaktan daha serin tutacaktır. Pamuklu ince ve hafif pijamalar cildinizin nefes alması için en iyi seçenek.

Işıkları az kullanın

Kullandığınız ışıklar da oda sıcaklığını etkiler. Gece mümkün olduğunda az ışık kaynağı kullanmaya çalışın.

Su tüketiminizi artırın

Gün boyunca yeteri kadar su içmeyi ihmal etmeyin. Vücudun su dengesi, genel vücut sıcaklığı konusunda etkilidir.