Sıcak Havalarda Maske Takmayı Kolaylaştıran İpuçları

Koronavirüs salgının yayılmasını önleme sebebiyle, özellikle de açık alanda takma zorunluluğumuzun olduğu maskeler, sıcak havalarda biraz zorlayabiliyor.

Yüzümüz terledikçe maskeler terleyebilir ve rahat nefes alamıyor gibi hissedebiliriz. Maskelerin özellikle sıcak ve nemli olduğunda rahatsız edici olduğu gerçeği ortada. Ama bu tür rahatsızlıklar, maske takmanın en kadar önemli bir şey olduğunu ikinci plana atmıyor, atmamalı.

Çünkü gerçek şu ki, yüz maskelerini takmak işe yarıyor. İletimi azaltıyor, koronavirüsün yayılmasını engellemeye ve kelimenin tam anlamıyla da hayat kurtarmaya yardımcı oluyor. Uzmanların görüşleri şu yönde; bir aşı bulunana kadar maske kullanımı, bu virüse karşı en iyi savunmamız.

sıcak havalarda maske kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Ancak maske kullanımında, dışarıdaki sıcak hava zorlayıcı olabiliyor Soluduğunuz nemli hava maskeniz tarafından hapsoluyorsa, işler biraz boğucu olabilir. Uzmanların bu konudaki yorumları; net olmak gerekirse, bir maske takmanın oksijen seviyelerini düşürebileceği tam olarak doğru değil. Doktorlar ve hemşireler gün boyunca onları takıyorlar. ”Karbondioksit ekshalasyon (içeriden dışarıya taşıma) yapıyor olsak da zaten ortamda var … Maskeyi takmak bu riski artırmıyor “diyor Dr. Natasha Bhuyan.

Yani, evet, 100 derecelik bir günde bile yüz maskesi takmaya hala değer. Bu durumda, sıcak havalarda maske takmayı kolaylaştırmak için aşağıdaki ipuçlarına göz atabilirsiniz.

Daha nefes alabilen bir maske edinin

Daha fazla katmana ve yapıya sahip olan maske tercih edebilirsiniz. İçeride ve / veya başkalarının çevresinde olacaksanız, kendinizi daha sıcak hissettirse bile daha etkili bir maske tamak oldukça önemli. Maskenin daha da büyümesini sağlayan katmanların varlığı önemli. Ağız ve burun tamamen kapandığında, burun kısmındaki teli de nazikçe sabitlediğinizden emin olmanız önemli.

Doğru malzemeye sahip maskeyi seçin

Uzmanlar; pamuk gibi doğal kumaşları veya ter tutmayan sentetik kumaşları (egzersiz giysilerinde bulunan kumaş gibi) tercih edebileceğimizi söylüyor. Virüse karşı en etkili koruyucu bariyeri üretmek için birden fazla kumaş katmanı kullanmak, en son önerilen maskelerden. Kalın bir pamuklu kumaş kullanmak yerine daha ince bir pamuklu kumaş tercih edebilirsiniz.

Yedek maskesiz dışarı çıkmayın

Çantanıza mutlaka yedek maskeler ekleyin. Bu şekilde birini terletirseniz, hazırda bir tane daha olur ve bu da sizi daha rahat hale getirebilir. Doktorların yorumu şu yönde; terleme ve maske alanındaki nem kesinlikle akne oluşmasına neden olabilir. Her bir ekstra temiz maskeyi, sızdırmaz plastik bir poşet içine koyun, böylece yüzünüze takmadan önce de maskeniz mikroplara maruz kalmaz.

Kendinize nefes alma zamanları verin

Maskenizi, tamamen yalnız olduğunuz anlarda, çenenize doğru aşağı çekin ve birkaç derin nefes alın. Ama sonra tekrar yukarı çekin mutlaka. Unutmayın; çene hizasında kullanılan maskenin hiç bir faydası yok.