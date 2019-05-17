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Sıcak Yaz Günleri İçin Kalp Çalan Minimalist Elbiseler

Bu elbiseler kişiliğinize uysun ya da uymasın, onlarla çok rahat edeceğinize hiç şüphe yok.

Sadeliğin ve minimaizmin doruklarına çıkan bu elbiseler, kendinizi şık hissetmenizi de sağlayacak.

Sezonun yükselen trendlerinden olan minimalist elbiseler, yüksek estetik anlayışı taşıyan modellerle gardırobumuza dahil olmaya aday. “Daha az” anlayışını benimseyenler için parlayan yıldızlar adeta.

İşte sezondan cezbedici ve sıcak yaz günleri için de oldukça ideal olan minimalist elbiselerin en iyi görünümleri

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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