Sienna Miller'dan Yeni Dizi: Anatomy of a Scandal

A Suitable Boy, Normal People, High Fidelity ve daha hali hazırda çekimi başlamayan onaylanmış bir dolu proje... Çok satan romanların dizi/ film uyarlaması son yıllarda bir hayli popüler hale gelmiş durumda. Bunlara bir yenisi daha ekleniyor: Anatomy of a Scandal.

Sarah Vaughan'ın 2018'de uluslararası çok satan gerilim romanı Anatomy of a Scandal Netflix dizisi olarak karşımıza çıkacak ve başrolde Sienna Miller yer alacak.

Kadrosu yeni açıklanan Anatomy of a Scandal dizisine dair bilmeniz gerekenleri araştırdık:

6 bölüm olarak planlanan dizinin başrollerinde Sienna Miller'a, Homeland oyuncusu Rupert Friend ve Downton Abbey'den tanıdığımız Michelle Dockery eşlik edecek.

Anatomy of a Scandal dizisi kadrosu ve konusu

Bir diğer heyecanlandırıcı haber ise dizinin Big Little Lies ve Gone Girl'ün yapımcılarına emanet olması. Özellikle Big Little Lies'ın yarattığı etkinin bu dizide de oluşması bekleniyor.

Gelelim dizinin konusuna:

Yakışıklı, başarılı, iyi bir eş ve baba olan politikacı James tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalır. Eşi Sophie ise suçsuz olduğuna inandığı kocasını ve ailesini bu zor durumdan kurtarmakla uğraşır. Ancak davanın başarılı ve hırslı avukatı Kate, gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacaktır.

Londra'da geçecek bu gerilimli hikayeye cinsel rıza, güven ve ayrımcılık temaları hakim olacak gibi görünüyor.