Şık ve Rahat Bir Stil İçin Sandaletlerle Yapabileceğiniz Kombin Önerileri

Sıcak yaz günlerinin olmazsa olmazı sandaletler; hem şıklıkları hem de rahatlıklarıyla yıllardır dolabımızın vazgeçilmez parçalarından biri.

Özellikle sezonun trendi olan halat sandaletler ile eşsiz ve rahat kombinler yaratmak mümkün.

İşte şık ve rahat bir stil için sandaletlerle yapabileceğiniz kombin önerileri…

Şort ve Crop Top

fotoğraf: instagram.com/@lucywilliams02

Yaz aylarının zamansız klasiği olan bu kombin; hem rahatlık hem de festival stilini şehre taşıyabileceğiniz detaylarıyla sezonun vazgeçilmezlerinden. Jean şortları minimal crop toplarla bir araya getirerek; sandaletlerinizin dikkat çekmesini sağlayabilirsiniz.

nomadıc republıc

Nomadic Republic’in hasır sandalet modelleri ise bu noktada yardımımıza yetişiyor. Hem renk seçenekleri hem de güçlü teknik özellikleri ile uzun süredir sokak stilinin favorisi olan Nomadic Republic’in kauçuk tabanlı sandaletleri, bu yaz mutlaka dolabınıza eklemeniz gerekenlerden…

Maksi Elbise ve Sandalet Rahatlığı

ınstagram/ faithfullthebrand

Hepimizin kombin yapmaya üşendiği zamanlar olduğu bir gerçek. Neyse ki yaz aylarında işimiz daha kolay. Sezonun desen ve doku detaylarını bir arada bulunduran iddialı maksi elbiselerini dolabınıza eklemeniz halinde; geriye sadece görünüme sandalet eklemek kalıyor!

Daha iddialı bir stil için bonus olarak sezonun işlemeli çanta trendlerini kullanabilirsiniz.

nomadıc republıc

Nomadic Republic’in % 100 el yapımı rengarenk kanaviçe işlemeli çantaları bu tarz kombinler için harika bir seçenek olacaktır.

60’lar Minimalizmi İle Mini Elbise

Çabasız ve zarif bir stil için 60’ların Brigitte Bardot ya da Jane Birkin gibi yıldızlarının stillerinden ilham alın. Bunun için formül ise bir hayli basit. “Basic” bir mini elbise ve rahat sandaletler. Farklı tonlarda aksesuar seçimiyle bu rahat yaz stilini tamamlayabilirsiniz.

Serin Yaz Akşamları İçin Dengeli Görünüm

Derin yaz akşamlarının yegane çözümü; mini şort ile kombinleyeceğiniz sweatshirt ya da hafif dokudaki kazaklar.

nomadıc republıc

Kazağınız ya da sweatshirtünüzle uyumlu tonlarda giyeceğiniz sandaletler ise bu görünümü daha da dikkat çekici kılacak!

Doğa dostu yapıda, geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşan, tamamen el yapımı, vegan olan Nomadic Republic halat ve ip sandalet modelleri; farklı renk ve model seçenekleriyle bu kombini çeşitlendirmenizi sağlayabilir!

Siyahtan Vazgeçemeyenlere

Eğer yaz aylarında da siyah giymekten vazgeçemiyorsanız; bu formülü sandaletlerle de deneyebilirsiniz.

nomadıc republıc

Eğer siyahın başrolde olduğu kombinlerinize biraz daha ekstra bir dokunuş katma peşindeyseniz; platform sandaletlere şans vermek iyi bir seçenek olacaktır. Nomacid Republic’in yürüme payı ve testere dişli kauçuk taban gibi özelliklerle öne çıkan yeni platform sandaletleri ise; hafifliği ve ayakta yokmuş hissiyle favorimiz…