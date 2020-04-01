Sirke Güçlü Bir Dezenfektan Olabilir Mi?

El dezenfektanları için şimdiye dek hiç bu kadar talep olmadığına eminiz. Raflarda sabun, dezenfektan, çamaşır suyu gibi gibi mikroplar konusunda güçlü savaşçı olan ürünleri bulmak artık çok zor bir duruma geldi. Peki bu noktada; eve satın aldığımız ve temizlememiz gereken ürünlerde sirke kullanabilir miyiz?

Açık olmak gerekirse Çevre Koruma Ajansı (EPA) veya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından sirke için COVID-19 konusunda etkili olduğuna dair herhangi bir onaylama gelmedi. EPA’nın koronavirüsü öldüren dezenfektanlar ilstesinde doğal çözümler yer almıyordu.

Cleveland Kliniği’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr Alan Taege ise durumu şöyle açıklıyor. “Bir çok ticari dezenfektan tabii ki daha etkili olacaktır. Sadece sirke ile neler yapıp neler yapamayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Sirke; bakteri ve virüsleri öldürme yeteneğine sahip bir asetik asittir.” Ancak tüm dünyanın da yakın zamanda keşfettiği gibi tüm bakteriler ve virüsler eşit değil dolayısıyla hepsini öldürmek de mümkün değil.

Bir dezenfektan olarak sirke çevreleyen kapsamlı araştırma az olmasına rağmen, Kuzey Carolina Üniversitesi tarafından 2000 yılında yapılan bir çalışmada sirkenin normal bir dezenfektandan daha az etkili olduğu keşfedildi. Öte yandan 2010’da yapılan başka bir araştırma ise %10 malt sirkesinin influenza virüslerini öldürmede etkili olabileceğini gösteriyordu.

Amerikan Ulusal Sanitasyon Vakfı (NSF) ise etkili virüs öldürme seçenekleri arasında sirkeyi saymıyor. Yine de başka bir seçeneğiniz yoksa, NSF temiz ve cam gibi yüzeyleri tazelemek için 1:1 çözüm su ile sirke birleştirerek pencereler, duvarlar, dolaplar, zeminler, lavabolar, soba, ve kahve makinelerini temizleyebileceğinizi söylüyor. “Kesme tahtaları ve buzdolabı rafları/çekmeceler gibi gıda riski yüksek yüzeyleri temizlemek için sirke kullanırken dikkatli olun,” şeklinde ekliyor NSF web sitesi. “Bu alanları dezenfekte etmek için bakteri öldürücü çamaşır suyu/su çözeltisi kullanılması tavsiye edilir.”