Sizi Kokusuyla Deniz Kenarına Götürecek En Yeni 7 Yaz Parfümü

Tek bir sıkışta Amalfi Kıyıları’nda hissetmek istemez misiniz? Neyse ki 2020 yazının en yeni parfümleri ile bu mümkün.

Parfüm sıkmanın psikoloji üzerindeki etkisini biliyoruz. Bu yüzden yaz sezonunda modunuzu yükseltecek en yeni parfümleri seçtik!

Loewe Paula’s Ibiza Perfume Eau De Toilette

Paula’s Ibiza Perfume Eau De Toilette

Loewe markasının kreatif direktörü Jonathan Anderson, bu kokuyu yaratırken Ibiza’nın sonsuz gecelerinden ilham almış. Hindistan cevizi suyunun taze Galbanum ile karışımı bu bohem kokuya ilham vermiş. Ibiza’nın zenginliğini yansıtması için leylak ve küçük dükkanlarınıyansıtması için paçuli de eklenenler arasında…

Jo Malone London Osmanthus Blossom Cologne

Jo Malone London Osmanthus Blossom Cologne

Evinizin salonunu tek bir sıkışla İngiliz bahçelerine dönüştürmeniz mümkün. Kayısı, şeftali ve Petitgrain (acı portakal ağacının yapraklarından ve yeşil dallarından buhar damıtma yoluyla çıkarılan esansiyel bir yağ); size piknik hissi sunuyor.

Elie Saab ‘Le Parfum Essentiel’ Eau de Parfum

Elie Saab ‘Le Parfum Essentiel’ Eau de Parfum

Mandalina, gardenya, sedir ağacı gibi yazı hatırlatacak tüm bileşenlerin bu kokuda buluştuğunun altını çizmemiz gerek!

Floral Street Electric Rhubarb

Floral Street Electric Rhubarb

Meyveli floral kokulardan hoşlanıyorsanız; rhubarb (Ravent) bazlı bu koku tam size göre. Yaz geceleri içilen bir kadeh Sangria gibi hissettirecek!

Coach Floral Blush Eau De Parfum

Coach Floral Blush Eau De Parfum

Bu floral koku; goji meyvesi ve şakayık sayesinde tatlı bir yöne de sahip.

Calvin Klein CK One Summer!

Calvin Klein CK One Summer!

İkonik kokunun bu yaza özel çıkan versiyonunda maça ve Siberya odunu gibi beklenmedik notalar bulmak mümkün. Pop Art havasındaki şişe tasarımı ise bu parfümü daha da dikkat çekici kılıyor!