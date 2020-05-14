Sofia Coppola İlk Kez TV Dizisi Çekecek!

Dünyaca ünlü yönetmen Sofia Coppola, ilk kez bir TV dizisi çekmeye hazırlanıyor.

‘Custom of the Country’ isimli romandan uyarlanacak dizi, Apple TV’de yayınlanacak.

Akademi Ödülü sahibi yönetmenin yöneteceği dizi; New York City toplumunda yükselmeye çalışan, Orta Batılı bir genç kadın olan Undine Spragg’ın hikayesini anlatacak. Coppola, “Undine Spragg, benim edebiyatta en sevdiğim anti kahraman ve onu ilk kez ekrana getirmekten büyük heyecan duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Mini dizi formtında olacak yapım; Apple TV ve Sofia Coppola’nın ikinci ortak projesi.olacak. Coppola’nın Apple TV için yönettiği; Bill Murray ve Rashida Jones’un oynadığı “On the Rocks” adlı uzun metrajlı filmin yakında gösterime girmesi bekleniyor.

TV konusunda hiç tecrübesi olmayan yönetmen; 2004 yılında “Lost in Translation” filmiyle en iyi orijinal senaryo dalında Oscar ödülünün sahibi olmuştu.