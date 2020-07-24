Sofia Coppola’nın Gözünden Chanel Métiers d’art Kampanyası

Ünlü yönetmen Sofia Coppola; bu kez Chanel Métiers d’art kampanyası için objektifin arkasına geçti.

31 rue Cambon 2019/20 Métiers d’art koleksiyonu kampanyası; Chanel’in tarihinin ve markanın kodlarının bir kutlaması niteliğinde.

31 rue Cambon 2019/20 Métiers d’art podyum gösterisinin konukları, Paris gece hayatının efsanevi mekanlarından La Coupole Restaurant’ta koleksiyonu kutlamak için bir akşam yemeği için bir araya gelmişti.

Etkinlik sırasında, film yapımcıları Roman ve Sofia Coppola partinin zarif bir şekilde eğlenceli atmosferini bu şekilde yakaladılar.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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