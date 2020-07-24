Sofia Coppola’nın Gözünden Chanel Métiers d’art Kampanyası
Ünlü yönetmen Sofia Coppola; bu kez Chanel Métiers d’art kampanyası için objektifin arkasına geçti.
31 rue Cambon 2019/20 Métiers d’art koleksiyonu kampanyası; Chanel’in tarihinin ve markanın kodlarının bir kutlaması niteliğinde.
31 rue Cambon 2019/20 Métiers d’art podyum gösterisinin konukları, Paris gece hayatının efsanevi mekanlarından La Coupole Restaurant’ta koleksiyonu kutlamak için bir akşam yemeği için bir araya gelmişti.
Etkinlik sırasında, film yapımcıları Roman ve Sofia Coppola partinin zarif bir şekilde eğlenceli atmosferini bu şekilde yakaladılar.