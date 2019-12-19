Soğuk Havalarda Kuru Ciltle Başa Çıkmak İçin 7 Tüyo

Kuru ve hassas ciltlerin özellikle kuru ve yağmurlu günlerde ciltlerine ekstra özen göstermeleri gerektiğini biliyoruz. Peki bu kışı sıfır zararla atlatmak mümkün mü? Eğer uzmanların bu önerilerini dikkate alırsanız, elbette mümkün!

kullandığınız ürünlerin içeriklerini okuyun

Sıcak duş sonrası kokusuz/Parfümsüz bir nemlendirici kullanarak nemi cildinize hapsedin. Kullandığınız nemlendiricilerin bu içeriklerden en az birine sahip olduğundan emin olun: Gliserin, laktik asit, sorbitol, hiyalüronik asit, alpha hydroxy asit. Bunlar ciltteki nem kaybını önleyecektir. Shea yağı, bdem yağı, jojoba yağı, petrolatum ve mineral yağlar ayrıca cildiniz için harika birer seçenektir. Alkol içeren ürünlerden ise uzak durun.

hava nemlendiriciler kuru ciltle savaşmak için önemli

Hava nemlendiriciler, havadaki suyu tutar bu da cildinizin nemli kalması anlamına gelir. Düzenli kullanımın ardından farkı hissedeceksiniz.

duştan önce kuru vücut fırçası kullanın

Duştan önce cildinizi kuru vücut fırçası ile fırçalayarak çatlakları önleyin. Her 24 saat için 10 dakikayı geçmeyen Ilık bir duş almaya özen gösterin. Cildinizi kurulayın ve parfümsüz vücut losyonu kullanın.

parfümlü ve alkollü sabun kullanmayın

Antibakteriyel sabunları ve deterjanları, parfümlü ürünleri ve alkol içeren her şeyi unutun. Kış aylarında nemlendirici etkili ve doğal içerikli sabunları kullanmaya gayret gösterin. Özellikle parfümlü ve alkol içeren sabunlar, soğuk havada cildinizin daha da gerilmesine neden olabilir.

kullandığınız ürünlere dikkat edin

FOTOğRAF: @EMMAHOAREAU



pamuklu kıyafet tercih edin

Rahat pamuklu kıyafetler giymeye çalışın. Yün parçalar kuru cildinizi irite edebilir. Ayrıca eldiven kullanımını da atlamayın.

beslenmenize dikkat etmelisiniz

Omega-3 açısından zengin yiyecekleri tercih edin. Balık bu konuda oldukça önemli. Tahıllı salatalar, smoothieler ve yumurta atlamamanız gereken diğer gıdalar.

abur cubur kullanmayın

Sadece şeker değil, fruktoz ve işlenmiş gıdalar da cildinizi etkiliyor. Yazın belki de cildinizde etkisini görmüyorsunuz ancak kış aylarında yiyeceğiniz abur cuburlar maalesef ki ciltte daha çabuk etki ediyor. Üstelik kış aylarında çıkan sivilcelerin iz bırakma oranı da diğer mevsimlere oranla daha yüksek.