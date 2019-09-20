Sokaktan İlhamla: Kargo Etek Nasıl Kombinlenir?

Geniş cepleri sayesinde konforlu kullanım kolaylığı sağlayan kargo eteğin yeniden dirilişini kutluyoruz. Bu rahat ve pratik parça yeni sezonda alışveriş listenizde mutlaka yer almalı. Mükemmel uzunluğuyla kalpleri çalmayı başaran kargo eteği isterseniz bir bluz ve blazer kombinasyonu ile giyin isterseniz de basit bir tişört ve spor ayakkabısı rahatlığın tadına varın.

Eteğinizin ceplerini fonksiyonlu kullanmayı da unutmayın.

Öncelikle vücudunuza göre en ideal etek boyu uzunluğunu seçin. Markaların koleksiyonunda yer alan pek çok kargo etek genellikle diz üstü veya midi boydalar. Boyu kısa olanların diz üstü olanları tercih etmesi isabetli olabilir.

Günlük kullanım için misi boy kargo etekler de oldukça şık durmakta. Biraz fazla hacimli görünebilir ama doğru parçalarla eşleştirildiğinde de cezbedici etkisi yabana atılamaz.

Kargo eteğinizi alırken derin ceplerinin olmasına dikkat edebilirsiniz. Pratik ve kullanışlı bir stil arayışında olanlar için uzun cepli olanlar biçilmiş kaftan olacak.

İşte kargo eteğinizle yapacağınız kombinler için size ilham verecek görünümler.

  • Kargo etek için en ideal kombinlerden.
  • Bershka Kemerli Kargo Etek
  • Başrolde kargo eteğin oldu bir kombin
  • Prada Pre-Fall 2019
  • Kargo eteğinizi cepli ve dökümlü gömleğinizle şık bir şekilde kombinleyebilirsiniz.
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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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