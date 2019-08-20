Sonbahar 2019’un Yükselen Ayakkabı Trendleri

Yakalaşan sonbahar için alışveriş listemizi oluşturmaya başladık bile. Tabii ki ayakkabılar listede başı çekiyor.
Peki Sonbahar 2019’un yükselen trendleri ve artık kullanmayı bırakmanız gereken modelleri neler? Cevabı sonbahar 2019 ayakkabı trendleri rehberimizde!
In: Diz Boyu Çizmeler
Out: Dar Diz Üstü Çizmeler
Diz altı veya diz boyu çizmeler son bir kaç sezondur yükselişini sürdürüyor. Bunda kuşkusuz daha elegan bir görüntü yaratmalarının da etkisi var.
Sezonun kovboy trendi ile birlikte kullanarak joker bir görünüm elde edebilirsiniz.
Süet gibi dokularda olanları tercih ederek daha yumuşak bir görünüm yaratabilirsiniz sonbahar için.
Ton sür ton kombinlerinizi bu çizmelerle tamamlayarak kusursuz sonbahar görünümünü oluşturun!
In: Trek Sneakerlar
Out: Baba Sneakerları
Chunky/baba sneakerı trendi; outdoor sporlara yönelik ayakkabıların yükselişine evrildi.
Özellikle oversize ceketlerle güzel bir bütün oluşturacaklardır.
İş yaşamına uyarlamak istiyorsanız takımların altına da tercih edebilirsiniz.
In: Hybrid Botlar
Out: Çorap Botlar
Daha çok “hiking” detayları olan bu bot tarzı, spor bir görünüm sunuyor.
Feminen elbiseleri bu tarz botlarla bir araya getirerek beklenmedik bir kombin yaratın.
Dokuları karıştırmaktan korkmayın!