Sonbahar 2019’un Yükselen Ayakkabı Trendleri

Yakalaşan sonbahar için alışveriş listemizi oluşturmaya başladık bile. Tabii ki ayakkabılar listede başı çekiyor.

Peki Sonbahar 2019’un yükselen trendleri ve artık kullanmayı bırakmanız gereken modelleri neler? Cevabı sonbahar 2019 ayakkabı trendleri rehberimizde!

In: Diz Boyu Çizmeler
Out: Dar Diz Üstü Çizmeler

Diz altı veya diz boyu çizmeler son bir kaç sezondur yükselişini sürdürüyor. Bunda kuşkusuz daha elegan bir görüntü yaratmalarının da etkisi var.

Mango Knee-Leg Boots 

Sezonun kovboy trendi ile birlikte kullanarak joker bir görünüm elde edebilirsiniz.

& Other Stories Knee-High Cowboy Boots

Süet gibi dokularda olanları tercih ederek daha yumuşak bir görünüm yaratabilirsiniz sonbahar için.

Prada Suede Knee Boots

Ton sür ton kombinlerinizi bu çizmelerle tamamlayarak kusursuz sonbahar görünümünü oluşturun!

H&M Knee Boots

In: Trek Sneakerlar
Out: Baba Sneakerları

Chunky/baba sneakerı trendi; outdoor sporlara yönelik ayakkabıların yükselişine evrildi.

Proenza Schouler Platform Sneakers

Özellikle oversize ceketlerle güzel bir bütün oluşturacaklardır.

Zara Leather Sneakers

İş yaşamına uyarlamak istiyorsanız takımların altına da tercih edebilirsiniz.

Converse One-Star Lugged Ox Chuck 
Acne Studios Berton Sneakers 

In: Hybrid Botlar
Out: Çorap Botlar

Daha çok “hiking” detayları olan bu bot tarzı, spor bir görünüm sunuyor.

Urban Outfitters Juliette Treaded Lace-Up Boots

Feminen elbiseleri bu tarz botlarla bir araya getirerek beklenmedik bir kombin yaratın.

Brunello Cucinelli Bead-Embellished Chelsea Boot 

Dokuları karıştırmaktan korkmayın!

Alexander Wang Leather-Trimmed Velvet Exaggerated-Sole Ankle Boots 
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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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