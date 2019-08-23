Sonbahar Şıklığını Minimal Parçalarla Yakalayın

Instagram’da yayılan gösterişli trend eğilimlerini göz ardı etmek ne mümkün. Özellikle son aylarda yükselişe geçen ve reddedilmesi oldukça zor olan bir trend var ki, peşinden gitmeye çoktan hazırız.

2019′ a ait minimalizim rüzgarı yılın son aylarında da esmeye devam ediyor.

Düz çizgili midi elbiseler, kusursuz terzi işçiliğinin izinden giderken bu kuralları biraz yumuşatmaya hazır mısınız? Kargo pantolon, askeri botlar ve onların tamamlayıcı parçası ceketler iyi kumaşlarla birleşiyor. Her şeyin ayrıntıda gizli olduğu parçalara yer açmanın tam zamanı.

Bu faydalı ve rahat görünümlü trendin, üstün estetiğini kombinlemek de oldukça kolay olacak. Topuklu ayakkabılarla ve ihtişamlı mücevherlerle eşleştireceğiniz rahat parçalarınızı, spor ayakkabılarınızla da tamamlayabilirsiniz. Ancak, daha genel bir ilham kaynağına ihtiyacınız varsa da, gözümüzü sokağa çevirip kalbimizi çalan görünümlere göz atabilirsiniz.

Bu görünümler için ideal saç modellerini yakalamak ise bu yazımızda gizli.