Yeni sezon kapıda. Tabii ki yeni trendler de öyle! Bu sonbaharda her yerde göreceğimiz, şık ve dikkat çekici nail art önerileri ise listemizde! İşte sonbahar tırnak trendlerine dair bilmeniz gerekenler…
İnciler
Ünlü tırnak artisti Betina Goldstein’ın yarattığı bu görünümden gözlerimizi alamıyoruz! İddialı görünüm sevenler için ideal…
Siyah kediler
Cadılar Bayramı Ekim ayında olabilir ama o ruha şimdiden girmenizde bir sakınca yok! Üstelik simli ojelerle daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz.
Tortoiseshell
Tortoiseshell trendi asla bitmiyor. Sonbaharda daha kouy tonlarıyla karşımıza çıkacak olan bu trendde tırnağın tümünü değil, bir kısmını boyamalısınız.
Sonbahar çiçekleri
Sonbaharın havasıyla daha kızıl bir hal alan çiçeklere aşığız! Bu ise kesinlikle kopyalamak istediğimiz tırnak trendlerinden!
Günbatımı
Aynı renk ailesinden tonlarla yaratacağınız u görüntü, sonbaharın en büyük hitleri arasında yer alıyor.
Akan çizgiler
Instagram’da paylaşılmak için yaratılmış gibi duran bu trendde sadece bir kaç çizgiyi akıtsanız yeterli.