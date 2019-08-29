Yeni sezon kapıda. Tabii ki yeni trendler de öyle! Bu sonbaharda her yerde göreceğimiz, şık ve dikkat çekici nail art önerileri ise listemizde! İşte sonbahar tırnak trendlerine dair bilmeniz gerekenler…

İnciler

Ünlü tırnak artisti Betina Goldstein’ın yarattığı bu görünümden gözlerimizi alamıyoruz! İddialı görünüm sevenler için ideal…

Siyah kediler

Cadılar Bayramı Ekim ayında olabilir ama o ruha şimdiden girmenizde bir sakınca yok! Üstelik simli ojelerle daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Tortoiseshell

Tortoiseshell trendi asla bitmiyor. Sonbaharda daha kouy tonlarıyla karşımıza çıkacak olan bu trendde tırnağın tümünü değil, bir kısmını boyamalısınız.

Sonbahar çiçekleri

Sonbaharın havasıyla daha kızıl bir hal alan çiçeklere aşığız! Bu ise kesinlikle kopyalamak istediğimiz tırnak trendlerinden!

Günbatımı

Aynı renk ailesinden tonlarla yaratacağınız u görüntü, sonbaharın en büyük hitleri arasında yer alıyor.

Akan çizgiler

Instagram’da paylaşılmak için yaratılmış gibi duran bu trendde sadece bir kaç çizgiyi akıtsanız yeterli.