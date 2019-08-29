Sonbahar Tırnak Trendlerine Dair Bilmeniz Gerekenler

Yeni sezon kapıda. Tabii ki yeni trendler de öyle! Bu sonbaharda her yerde göreceğimiz, şık ve dikkat çekici nail art önerileri ise listemizde! İşte sonbahar tırnak trendlerine dair bilmeniz gerekenler…

İnciler

Ünlü tırnak artisti Betina Goldstein’ın yarattığı bu görünümden gözlerimizi alamıyoruz! İddialı görünüm sevenler için ideal…

Siyah kediler

Cadılar Bayramı Ekim ayında olabilir ama o ruha şimdiden girmenizde bir sakınca yok! Üstelik simli ojelerle daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Tortoiseshell

Tortoiseshell trendi asla bitmiyor. Sonbaharda daha kouy tonlarıyla karşımıza çıkacak olan bu trendde tırnağın tümünü değil, bir kısmını boyamalısınız.

Sonbahar çiçekleri

Sonbaharın havasıyla daha kızıl bir hal alan çiçeklere aşığız! Bu ise kesinlikle kopyalamak istediğimiz tırnak trendlerinden!

Günbatımı

Aynı renk ailesinden tonlarla yaratacağınız u görüntü, sonbaharın en büyük hitleri arasında yer alıyor.

Akan çizgiler

Instagram’da paylaşılmak için yaratılmış gibi duran bu trendde sadece bir kaç çizgiyi akıtsanız yeterli.

Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için