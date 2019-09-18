Sonbaharda Stil Sahibi Görünmenin 8 Yolu

Yaz mevsimi fazla giysi olmadan ne kadar harika göründüğünüzü göstermek içinse, sonbahar da gardırobunuzla neler yapabileceğinizi göstermek içindir.

Aynı kazaklara takla attırıp, farklı görünümlere kavuşmak için kombinler düşünmeye hazır mısınız? Peki, günün sonunda yine garantici şıklık için eli jean’e gidenler burada mı?

Sokaklardan ilhamla, kıyafetlerinizi hızlıca eşleştirmenizi sağlayacak ipuçları için yazımızın içinde kaybolmaya başlayabilirsiniz.

#1 Kabanlarınızla Oyunu Yükseltin

Sonbaharda çabasız şıklıkla stil sahibi görünmenin 8 yolu

Unutmayın ki; palto, gözden kaçırmamanız gereken önemli bir yatırımdır. Kombin konusunda kararsız kaldığınız anlarda, uzun ve dikkat çekici bir kaban, stilinizin öznesi olmaya hazır.

#2 Deri Parçalara Öncelik

Tereyağı rengindeki deri parçalar bu sezon kurtarıcınız olacak

Alternatif renklerdeki renkteki pantolonlara yeşil ışık yakmanın tam zamanı

Sonbahara adım adım ilerlemek demek, yeni deri parçalarınızı da gün yüzüne çıkarmak demek. Sezon için alışveriş listenize eklemeniz gereken parçalardan biri de; tereyağı rengindeki gömlek, elbise, hatta tulumun olmasını tavsiye ederiz. Gelecek yıla kadar devam edecek olan bu trendin hakkını vermek için yeterli olacaktır.

Bu görünümler için ideal saç modelleri yazımıza da göz atmayı unutmayın.

#3 Denim Ceketinizi Farklılaştırın

Bu sezon deniminizi farklılaştırmak stilinizi daha da parlatacak

Yırtık dokunuşlar vermek için eski denim ceketlerinizi tercih edebilirsiniz

Hava sıcaklığının düşmeye başlamasıyla birlikte, denim ceket için de başlangıç noktası oluştu denebilir. Eğer geçen sezondan sahip olduğunuz bir denim ceketiniz varsa ve görünümünüze de yeni bir soluk getirmek istiyorsanız; ışıltılı, metalik dokunuşlar eklemeye ne dersiniz?

#4 Balıkçı Yaka Bir Kazaktan Yardım Alın

Takım elbiselerin içine de yakışan balıkçı yaka kazaklara mutlaka şans verin.

Balıkçı yaka kazaklarınızı kalem etekle de eşleştirebilirsiniz.

Soğuk havalarda şık ve sağlam bir şekilde giyinmenin bir yolu da katmanlardır. Mesela; yaz aylarında da sık sık tercih ettiğiniz keten tulumlarınızı sonbaharda giymek için altına ince bir balıkçı yaka kazak tercih edebilirsiniz. Hava izin verdiği sürece, cekete bile gerek duymadan görünümünüzü parlatmanız mümkün. Balıkçı yaka kazakların tek başına da oldukça güçlü olduğunu hatırlamanın tam sırası.

#5 Sonbahar Renklerine Öncelik Verin

Yaz renkleri pembeler ve sarılar ise, sonbahar için de; yanık turuncu ve zengin bordo gibi yumuşak tonlara şans vermeye başlayabilirsiniz. Bu renkler gardırobunuzda yoksa, tarçın rengi kadife bir monta şans vererek sonbaharı derinden hissetmeye başlayabilirsiniz.

#6 Elbise ve Hırka Eşleşmesi

Yaz kıyafetleriyle yavaş yavaş vedalaşmanın en ideal yolu, onları sonbahar ruhuna uydurmak olacak. Bu işin en ideal kusursuz yolu ise; hafif bir hırka eşleşmesinden geçmekte. İp askılı elbiselerinizi ince ya da kalın uzun hırkalarla kullanmak gardırobunuzdaki parçaları doğru kullanmanızı da sağlayacak.

#7 Kot Üzeri Elbise Giymek

En sevdiğimiz sonbahar kombinlerinden biri de; kot pantolonun üstüne tercih edilen elbise. Bu basit eşleşme, yazlık elbisenizi ve sonbahar jean’inizi sık kullanılanlara eklemenizi sağlayacak.

#8 Takıma Yatırım Yapmanın Tam Zamanı

İyi bir pantolon takımı bulun ve herhangi bir iş etkinliği ya da şık bir akşam yemeği daveti için garanti parçanızı da kenara koymuş olun. İki parçalı görünüm çok kolaydır. İçine tercih edeceğiniz tişört ya da gömlekle ister sneaker, ister topuklu ayakkabı isterseniz de babet kullanabilirsiniz.



