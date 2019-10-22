Sonbaharın En Yeni ve Dikkat Çekici Far Paletleri

Sezonun güzellik trendlerinin izinde; sonbaharın en dikkat çekici ve yeni far paletlerinin izindeyiz.

İşte makyaj çantanızda sonbahar/kış sezonunda şans vermeniz gereken far paletleri…

Too Faced Palm Springs Dreams Eyeshadow Palette





Too Faced Palm Springs Dreams Eyeshadow Palette

California’daki retro otellerin ilhamını oluşturduğu bu palet; gündüzden geceye taşıyabileceğiniz makyaj görünümleri için kilit rol üstleniyor.

Tarte Fall Feels Eye & Cheek Palette





Tarte Fall Feels Eye & Cheek Palette

Pembe ekoseli ambalajı ve içerisindeki harika renklerin yanında tam boy ikonik Amazonian Clay 12- Hour Blush allığı bulundurmasıyla; alışveriş listemizin üst sıralarında yer alan bir palet.

Pat McGrath Labs Mothership VI: Midnight Sun Palette





Pat McGrath Labs Mothership VI: Midnight Sun Palette

Maison Margiela ve Valentino defilelerinde ön izlenimini gördüğümüz bu palet; mücevher tonlarından hoşlananlar için ideal bir seçenek. 10 rnek ve 7 farklı formüle sahip bu palet; tam anlamyla bir yatırım olacak.

MAC Pony Park Eye Shadow X 8 Palette





MAC Pony Park Eye Shadow X 8 Palette

K-Beauty yıldızı Pony (Park Hye Min) ve MAC’in bu iş birliği; kusursuz görünüm yaratmada en önemli adımınız olacak.

BH Cosmetics Take Me to Ibiza 35 Color Shadow Palette





BH Cosmetics Take Me to Ibiza 35 Color Shadow Palette

Yüksek pigmentasyon ve heyecan yaratan renkler. İşte aradığımız bu!

KKW Matte Cocoa Eyeshadow Palette





KKW Matte Cocoa Eyeshadow Palette

İlhamını 90’ların süpermodellerinin güzellik görünümlerinden alan bu palet ile bir Cindy Crawford ya da Naomi Campbell görünümü yakalayabilirsiniz.

Anastasia Beverly Hills Norvina Vol. 1 Palette

Anastasia Beverly Hills Norvina Vol. 1 Palette

Hem cesur ve parlak renkleri hem de nötr tonları bir araya toplayan bu palet; mevsim farketmeksizin favorilerinizden olacak.

Laura Mercier La Palette Naturelle Face & Cheek Palette





Laura Mercier La Palette Naturelle Face & Cheek Palette

Sonbahar ve kış için ihtiyacınız olan tüm renkler bu palette bir araya gelmiş gibi! Ayrıca aldığınız her palet ile Laura Mercier Ovarian Cancer Fund’a yardım etmiş oluyorsunuz.

Nyx Mystic Petals Shadow Palette





Nyx Mystic Petals Shadow Palette

Mürdüm tonları sonbaharın vazgeçilmezlerinden biri. Bu palet ise; bu renk skalasının en muhteşem tonlarını barındırıyor.