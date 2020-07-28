Sophie Turner ve Joe Jonas Çifti İlk Bebeklerini Kucaklarına Aldı!

Sophie Turner ve Joe Jonas; ilk bebeklerine kavuştu!

Turner’ın basın sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Los Angeles’ta doğan bebeğe Willa ismi verildi.

Entertainment Tonight’a konuşan bir kaynak “Çift bebeklerine şimdiden aşık ve bunun hakkında konuşmaya bayılıyorlar. Çift bu özel anın tadını çıkarmak istediğinden haber ve güncellemeleri sadece aile ve arkadaşlarıyla paylaşıyorlar.” şeklinde konuştu.

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner ve Joe Jonas’ın ilişkisi; 2016 yılında Instagram üzerinden konuşmalarıyla başlamıştı.

İki yıllık nişanlılık sürelerinin ardından; biri 2019 yılında Billboard Music Awards sonrasında sürpriz bir şekilde Las Vegas’ta, diğeri ise bir ay sonra Fransa’da klasik bir tören olmak üzere iki ayrı düğünle evlenmişlerdi.