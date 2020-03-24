Sophie Turner’dan Evangeline Lilly’ye Korona Tepkisi

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüsü hakkında yaptığı açıklamalarla tepki çeken Evangeline Lilly’ye bir yanıt da Sophie Turner’dan geldi.

Lost dizisi ile yıldızı parlayan, sonrasında Ant-Man serisinde izlediğimiz Lilly; sosyal medyada yaptığı açıklamada “Çocuklarımı jimnastik kampına bıraktım. Gitmeden önce ellerini yıkadılar. Oynuyorlar ve gülüyorlar. İşler her zamanki gibi” diyerek tepki çekmişti.

Evangeline Lilly covıd-19 açıklamalarıyla tepki çekti

Covid-19’a karşı bu ciddiyetsiz tutumu yüzünden tepkilerin odağı olan Lilly sonrasında “Bence hepimiz biraz sakin olmalı, nefes almalı ve bize sunulan gerçeklere bakmalıyız. Bu şekilde, yaşadığımız şeylere, küresel kilitlenmeye, kontrole, salgına ve çılgınlığa katkıda bulunulmuyor. Bazı insanlar yaşamlarını özgürlüklerinden değerli görürken, bazıları özgürlüklerini yaşamlarının üstünde görürür” diyen Lilly, “Hepimiz seçimimizi yaparız” şeklinde eklemişti.

sophıe turner, Evangeline Lilly’yi isim vermeden eleştirdi

Çok eleştirilen bu sözlere bir tepki de Game of Thrones yıldızı Sophie Turner’dan geldi.

Evangeline Lilly’yi isim vermeden eleştiren Turner; “Evde kalın, aptallık etmeyin. Özgürlüğünüzü sağlığınızın üstünde görüyorsanız, başlarım sizin özgürlüğünüze. Başka insanları, etrafınızdaki korunmasız insanları enfekte edebilirsiniz.Dolayısıyla evde kalın arkadaşlar. Aksi, cool bir davranış, zekice bir hareket değil.” diyerek Lilly’nin sözlerini ti’ye aldı.