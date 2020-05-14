Sosyal Medya Anıları Mental Sağlığınız İçin Zararlı Olabilir Mi?

Sosyal medya ve ruh sağlığı etrafında başlayan bir konuşma sonsuz yönlere gidebilir ama özellikle bir özelliğin üzerinde durmamız gerekir: Anılar.

Facebook’ta bir kaç dakika geçirmeyi deneyin; uygulama size 1, 2 hatta 12 (!!!) yıl önceki fotoğraflarınızı ya da paylaşımlarınızı gösterecektir. Aynı şekilde Instagram’da oturum açtıktan sonra tek bir dokunuşla geçen yıl bugün çektiğiniz selfielere dönebilirsiniz.

Aslında bu eğlenceli bir özellik, sonuçta hafızada yolculuğu kim sevmez ki? Ama bu durum sık sık, hayatınızın o yılında daha mutlu olup olmadığınızı düşünmenize neden olabilir.

sosyal medyada anılara bağlanmak mental sağlığınızı etkileyebilir

Sosyal Medya “Anıları” ve Ruh Sağlığı

New York merkezli Psikoterapist Alison Stone, kesinlikle bu anıların getirdiği notalji duygusunun duygusallığı tetiklediğini söylüyor ancak bunun iyi ya da kötü bir şey olup olmadığı tartışmaya açık. “Sosyal medyada kaydırdığımız bu fotoğraflar aslınds “sürpriz” hissini tetikliyor. Bu sürpriz duygusu ise beyinde küçük bir dopamin salgılanmasına yol açabilir. Ama aynı zamanda korku, hayal kırıklığı ya da üzüntüye de sebep olabilir.

“Anılar” Zararlı Olabilir mi?

Sosyal medyaya genelde en mutlu hallerimizi koysak da bunlar üzücü anılarla bağıntılı olabilir veya neden artık o karedeki kadar mutlu olmadığımızı sorgulayabiliriz.

Bu duygular ortaya çıktığında, bu resimlerin sadece bir anlık görüntü olduğunu ve o zaman hayatınızın tam resmini yansıtmadığını hatırlamanın önemli olduğunu söylüyor Stone. “Hayatınızın bir parçası gerçekten iyi gidiyor olsa bile, büyük olasılıkla aynı anda mücadele ettiğimiz başka bir şey daha vardır.”

Eski fotoğraflara bakma alışkanlığından nasıl kurtulursunuz?

Kendinizi düzenli olarak sosyal medya anılarınıza bakarken yakalıyorsanız; Stone harekete geçmenizi öneriyor. Sosyal medyada geçirdiğiniz zamana sınırlar belirleyin ve sizi bu anılara karşı uyarabilecek bildirimleri kapatın. Ya da şu anki yakın çevrenizden insanlarla iletişim kurarak; “şu anda” kalmaya özen gösterin. Bunlar sizi nostalji hissinden kurtarabilir.

Ancak sosyal medyadaki anıların sadece üzüntü getirdiğini düşünmemelisiniz.

“Sosyal medya dev bir dopamin geri bildirimi döngüsü,” diye açıklıyor Stone. Bu anılar bize geçmişten sevdiğimiz bir kare ile sunulduğunda sevinç hissini yaşamanız olası…