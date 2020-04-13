Spor Stilinize 3 Adımda Farklı Bir Hava Katın

Spor stilinize sokak stilinin estetiğini katmak istiyorsanız; İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda işiniz kolaylaşacak gibi görünüyor.

Sporun esas özüne yeni bir incelik getiren adidas ile Yohji Yamamoto ikonik ortaklığıyla hazırlanan Y-3 İlkbahar / Yaz 2020 koleksiyonundan ilhamla evde olduğumuz bu günlerde stilinize farklı bir hava katmanın 3 farklı yolunu sizin için anlattık. Önerilerimize adidas Online Shop‘ta göz atabilirsiniz!

YY-3 / SS20 / CAMPAIGN

Bütünüyle dünyayı bir tuval olarak alan dünyaca ünlü tasarımcı Yohji Yamamoto ve adidas, yeni koleksiyonlarında hem iç hem de dış referansları birleştirerek Japon esintilerinin de etkisiyle 3 temaya dayanıyor: Craft, Travel, Yohji Made.

Spor Stilinize Farklı Bir Hava Katmanın Yolları +

İşte spor stilinize 3 temel adımla benzersiz bir dokunuş katmanın yolları…-

Spor ve lüksü birleştirin

Marka Craft koleksiyonunda Yohji-Yamamoto terziliğiyle hayata geçirilen şık siluetler, lüks ve çok katmanlı yapılarla eşleştirilerek koleksiyon temasının kalbindeki itinalı işçiliğe vurgu yapıyor. İkonik Japon motosiklet alt kültürü Bosozoku’dan ilham alan işlemeli grafikler içeren tasarımlar, markanın kökenlerine sadık kalarak, klasik ve hareketli oranlarla eğlenceli bir deneyim sergiliyor. Kıyafetin yenilikçi tasarım yaklaşımına uyan ayakkabılar ise avangard stilde. Y-3 KAIWA ve Y-3 RHISU RUN’un öncülüğüyle her bir ayakkabı, markadan beklenen yenilikçi estetik görünümü sunuyor.

# Editörün Önerisi: Sadece yaz için değil, zamansız birer seçim olan eşsiz tasarımdaki sneakerlar ve pratik çantalar; dolabınızın kurtarıcısı olacak. Üstelik hepsi adidas Online Shop‘ta sizi bekliyor!

Maceraperest dokunuşlar katın

Macerayı sevenler bu parçalara bayılacak! Çağdaş toplumun dur durak bilmeyen doğasından ilham alan Travel koleksiyonu, eşsiz konforu işlevsellikle birleştiriyor. Hafif malzemelerden, kırışmayan kumaştan yapılmış ve gizli ceplere sahip, Travel temasının bir parçası olarak satışa sunulan kıyafetler hem iş seyahatleri hem de günlük toplantı yoğunluğu için çok uygun. Koleksiyonun ayakkabı modelleri ise katlanabilir ve hafif aksesuarlara sahip, aşınma ve suya dayanıklı Y-3 REHITO silüetinden oluşuyor.

# Editörün Önerisi: Kendinizi siyahın zamansızlığına ve özel bir tasarımcı olan Yohji Yamamoto’nun eşsiz zevkine bırakın. adidas Online Shop‘ta sizi bekleyen bu rahat tasarımları üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.

Rahat ve umursamaz sokak stilini yakalayın

Markaya adını veren tasarımcıyı öne çıkaran Yohji Made koleksiyonu ise mevcut sokak modasını yeniden tasarlıyor. İş kıyafeti detaylandırmalarını dayanıklı materyallerle birleştiren tema, tek renk kıyafetler, patenden esinlenilmiş grafikler ve imza Yohji Yamamoto markasıyla rahat tarza yeni bir bakış sunuyor. Y-3 YUNU’yu sokak stilini keşfetmek için bir tuval olarak kullanan Yohji Made ayakkabı ürünleri, patenden esinlenen rahat bir silüet sunuyor. Üründeki Y-3 Hybrid Duffle ile vurgulanan aksesuarlar rahat kullanım sağlıyor. Koleksiyondaki sneakerlara mutlaka göz atmalısınız!

# Editörün Önerisi: Dinamik bir stil daha dinamik bir ruh hali demek! Bu rahat olduğu kadar özel tasarımların ruhunuza dokunmasına izin verin. Üstelik dolabınızdaki her parçayla kolay uyum sağlayabilecekler!