Sportmax Sonbahar / Kış 2020, yaklaşmakta olan hiper-teknolojik bir geleceğe rağmen kendi benlik duygusuyla yakın bir bağ kurabilme arayışına giriyor.

Milano Moda Haftası’nın heyecanla beklenen defilelerinden Sportmax Sonbahar / Kış 2020 koleksiyonunun öne çıkan görünümleri. Sportmax’ın son koleksiyonu, bu iki farklı senaryonun ortaya çıkardığı ikilemi dengelerken karşılıklı diyaloglara, karşılaşmalara ve keşiflere pozitif bir tutumla yaklaşıyor. Sonbahar-Kış, biçimlendirilmiş bir ruh hali ile fütüristik bir ruh halini kucaklıyor. Feminen silüetlerinin narinliği, stereotiplerden uzak benzersiz bir cazibeyle birleşiyor.

Podyumda, markanın daimi sembolü olan dış giyim odak noktasında… Pelerinler, mantolar, ceketler ve yağmurluklar alışılmışın dışında düğmelerle karşımıza çıkarken, abartılı omuzlar, çıkarılabilir yakalar ve dekoratif detaylar ile güncel bir görünüm kazanıyor.

Kompakt, hacimli ceketlere, kısa etekler ya da yüksek belli, İspanyol paça pantolonlar eşlik ediyor. Bu pantolon ve etekler, fırfır-vari detaylarla veya piliselerle bezenmiş zarif bluzlarla çabasız bir şıklık sunuyor.