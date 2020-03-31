Stalklamanız Gereken Instagram Dövme Hesapları

Dövme yaptırmayı düşünüyorsanız; kararınızı mükemmelleştirmek ya da o tasarımı bulmak için harika bir zaman!

Hayal gücünüzü pekiştirecek ve tasarımlarıyla ilham verecek; şimdi stalklamaya başlamanız gereken Instagram dövme hesaplarınızı sizin için listeledik.

Instagram/tessatattoo

Minimal, siyah beyaz dövmeler için harika bir ilham kaynağı.

Instagram/tessatattoo

Instagram/tattoosbygeorgie

Özellikle vücut figürlerinde oldukça başarılı olan hesap; büyüleyici.

Instagram/tattoosbygeorgie

Instagram/kindredspirits_tattoo

Sıcak ve etkileyici tasarımlara sahip hesap; aslında Los Angeles’ta gizli bir dövme stüdyosuna da girmenize olanak tanıyor.

Instagram/kindredspirits_tattoo

Instagram/jellythorn

Eğer vintage etkili tasarımlara hayransanız, bu hesaba mutlaka göz gezdirmelisiniz!

Instagram/jellythorn

Instagram/nadiatattooer

Detaylar, zarif çizgiler ve öyküsü olan tasarımlar ilginizi çekiyorsa bu hesabı mutlaka takibe almanızı öneririz.

Instagram/nadiatattooer

Instagram/st.kenia

Eğer punk bir ruhunuz varsa, bu dövme stüdyosunun renkli ve hayal gücü yüksek tasarımlarına bakarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Instagram/st.kenia

Instagram/sketchupandfries

Brooklyn’deki dövme stüdyosu; floral dövme tasarımlarında işinin en iyilerinden biri.

Instagram/sketchupandfries
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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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