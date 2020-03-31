Stalklamanız Gereken Instagram Dövme Hesapları
Dövme yaptırmayı düşünüyorsanız; kararınızı mükemmelleştirmek ya da o tasarımı bulmak için harika bir zaman!
Hayal gücünüzü pekiştirecek ve tasarımlarıyla ilham verecek; şimdi stalklamaya başlamanız gereken Instagram dövme hesaplarınızı sizin için listeledik.
Instagram/tessatattoo
Minimal, siyah beyaz dövmeler için harika bir ilham kaynağı.
Instagram/tattoosbygeorgie
Özellikle vücut figürlerinde oldukça başarılı olan hesap; büyüleyici.
Instagram/kindredspirits_tattoo
Sıcak ve etkileyici tasarımlara sahip hesap; aslında Los Angeles’ta gizli bir dövme stüdyosuna da girmenize olanak tanıyor.
Instagram/jellythorn
Eğer vintage etkili tasarımlara hayransanız, bu hesaba mutlaka göz gezdirmelisiniz!
Instagram/nadiatattooer
Detaylar, zarif çizgiler ve öyküsü olan tasarımlar ilginizi çekiyorsa bu hesabı mutlaka takibe almanızı öneririz.
Instagram/st.kenia
Eğer punk bir ruhunuz varsa, bu dövme stüdyosunun renkli ve hayal gücü yüksek tasarımlarına bakarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Instagram/sketchupandfries
Brooklyn’deki dövme stüdyosu; floral dövme tasarımlarında işinin en iyilerinden biri.