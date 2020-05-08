Stil İlhamınızı Normal People’ın Marianne Karakterinden Alın

Coronavirüs nedeniyle tüm tatil planları iptal edildi. Evlerde vakit geçirirken de en eğlenceli aktivite kesinlikle dizi izlemek. Tüm bu tatil iptalleri ve izolasyon sürecinde izleyenlerin konusuyla olduğu kadar sahneleriyle ve müzikleriyle de kalbini ısıtan Normal People dizisi stil ilhamı konusunda da hayli başarılı oldu.

Marianne ve Connell’in inişli çıkışlı aşkını anlatan dizide, ana kadın karakter Marianne’in stili oldukça beğeni topladı. Özellikle de İtalya tatili sırasındaki kombinleri izleyenlere “bu kıyafetlerle orada olmalıydım” dedirtiyor! Bu nedenle dizinin kostüm tasarımcısı Lorna Marie Mugan’ın karaktere uyumlu bir şekilde yarattığı bu stile hayran olmamak mümkün değil.

Şimdilik tatil planlarımız rafa kaldırılmış gibi görünse de Marianne’in İtalya tatili stiline kısaca bir göz atalım.

Romantik beyaz elbisenin zamansızlığı!

Marianne’in eyelet beyaz elbisesi romantizme ve tatil ruhuna küçük bir çağrıda bulunuyor. Sıcak bir yaz gününden serin bir yaz gecesine kadar tüm ceket ve hırkalarla da kusursuz bir uyum yakalayacak bu elbiseyi dolabınıza eklemenizi öneririz.

J. CREW

GAP

Kurtarıcı parça: Siyah askılı elbise!

Askılı siyah midi bir elbise tek parça ile size çabasız şıklık sunar. Elbiseyi bohem sandaletlerle de, yazlık keten ayakkabılarla da, topuklu ayakkabılarla da rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

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H&M

En havalı ikili: Jean etek ve gömlek!

Marianne’in en sevdiğimiz görünümlerinden biri de mini jean etek üzerine giydiği kolsuz çizgili gömlekten oluşan bu kombini! Hem spor hem şık bu iki parça bir araya geldiğinde rahatlıktan ödün vermeden harika görünmenizi sağlıyor.

MARKS & SPENCER

ZARA

Marianne’in stili aslında çok da farklı kodlardan oluşmuyor. Aksine hemen her kadının dolabında muhakkak bulunan kıyafetlere sahip. Ancak onun stilinin ilham veren tarafı, şık olurken ve bunun yanında kendini rahat da hissederken hiçbir çaba sarf etmesine gerek kalmaması diyebiliriz. Kabul edelim ki şuan İtalya’da basit bir jean ve beyaz tişört ile hepimiz dondurma yemek isterdik!