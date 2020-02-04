Stilinize En Uygun İddialı Saati Bulun

Zamansız, zarif veya iddialı… Aklınıza gelebilecek tüm tanımlarla anlatılabilecek stil kategorilerinin vazgeçilmez parçası kuşkusuz ki her zaman saatler olmuştur.

Hem stilinize yatırım niteliğinde olan hem de zamanla imza parçanız haline gelen saatler söz konusu olduğunda; hangi kasa veya tasarımın size göre olduğunu bulamıyorsanız bu içeriğimiz size yardımcı olabilir.

Feminen, İddialı ve Zarif: Yuvarlak Kasa

Mevsim geçişlerini muhtemelen balıkçı yaka kazaklar ve bej rengi trençkot gibi zamansız ve feminen klasiklerle geçiriyorsunuz. Stilinizde risk almasanız da kullandığınız çekici ve feminen detaylar; sizi her daim iddialı kılıyor. Işıltılı aksesuarlar, stilettolar, chunky sneakerlar, romantik detaylara sahip elbiseler stilinizin diğer vazgeçilmezleri arasında…

Longines Conquest Classic

Editörün Önerisi: Bu tarzdaki stillerin tamamlayıcısı ise yuvarlak kasa saatler olacaktır. Cesur fakat bir o kadar da zarif Longines Conquest Classic; kadınsı hatları ve dinamik ruhu ile stilinizin değişmez bir parçası olacak. İki ayrı boy seçeneği ve pırlantalı modelleri bulunan bu seri ile gireceğiniz ortamdaki en dikkat çekici kişi olacağınıza şüphemiz yok. Pembe indekslerin ve pırlantaların tamamladığı tasarımı ile övgülere şimdiden hazırlıklı olun.

Maceraperest, Bohem ve Dinamik: Dikdörtgen Kasa

Stilinizde risk almayı seviyor, yeni trendleri korkusuzca uyguluyorsunuz. Kombinlerinizde iki ayrı uçta gezebiliyorsunuz. Tamamen siyah klasikler ya da rengarenk bir festival stili gibi… Hayvan baskıları ve dokular; asimetrik kesimler, üst üste kullanılan takılar tarzınızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

LONGINES DOLCE VITA

Editörün Önerisi: Bu çizgideki bir stilde balansı yakalamanın yolu, dikdörtgen kasalı saatlerden geçiyor. İşte bu yüzden Longines’in çağdaş şıklığa övgü niteliğindeki DolceVita koleksiyonu tam size göre! Güzel bir yaşama övgü niteliğindeki koleksiyon maceraperest yönünüzü simgelerken; altın ve çelik detaylarıyla da tüm parçalarınıza uyum sağlayacak. Stilinizdeki cesur ve eğlenceli detayları da vurgulayabileceğiniz bu koleksiyondaki saatler çelik ve pembe altından üretilen kayışla tamamlanıyor.