Stres ve Anksiyeteye Rahatlatan Çözüm: Mastürbasyon

Küresel salgın ve bundan kaynaklı ekonomik sorunlar, sekteye uğrayan kariyer veya eğitim planları stresi, ikili ilişkilerdeki gerginlik derken belki de kendinizle baş başa kalmaya en çok ihtiyaç duyduğunuz dönemdesiniz.

Tüm bu stres ve anksiyete yaratabilecek ortamda cinsel tatminini düşündüğü için kendisini neredeyse suçlu hisseden o kadar çok insan var ki dünyada! Ancak uzmanlar mastürbasyona belki de bu zamana kadar hiç olmadığı şekilde ihtiyacınız olabileceğini belirtiyor.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada stres, anksiyete ve depresyon duygu durumları açısından muazzam bir artış söz konusu. Bunlarla savaşırken profesyonel destek almadan önce ya da profesyonel desteğe ek olarak yapmanız gereken en önemli şey kendinizi mutlu etmek ve sizi iyi hissettiren şeylere yönelmek. Bunların başında da mastürbasyon geliyor.

Uzmanlara göre mastürbasyon şu süreçte zihne yapılan küçük bir fabrika ayarı diyebiliriz. Beyninize “her şey yolunda” demenin bir yolu. Mastürbasyon esnasında derin nefesler alır rahatlarsınız. Bu kendinizle yalnız olduğunuz an belki de hiç olmadığı kadar değerli.