Stres ve Kaygı Uykusuzluğa Neden Oluyor

Koronavirüs salgını nedeniyle zor zamanlar yaşadığımız bugünlerde stres ve kaygı gibi durumlar da kaçınılmaz. Stres ve kaygı ise uykusuzluğa neden olabiliyor

Uykusuzluk ise bağışıklık sistemi için zararlı olabilir. Zira güçlü bir bağışıklık sisteminin en büyük gerekliliklerinden biri uyku.

Türkiye’nin uyku ürünlerinde kalite, konfor ve yeni teknoloji denince ilk akla gelen markası Yataş Bedding’in gerçekleştirdiği “Türkiye Uyku Araştırması”, Türk insanının uykusuz geçen gecelerinin en önemli nedeninin stres ve kaygı olduğunu ortaya koyuyor. Yataş Bedding, koronavirüs salgını yüzünden endişe seviyesi artan ve bu nedenle uyku sorunu yaşayanlar için uyumayı kolaylaştırmanın ipuçlarını paylaşıyor.

Günümüzün en büyük sorunlarından olan stres ve kaygı beraberinde birçok sağlık problemini de getiriyor. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarından cilt problemlerine vücudumuzda birçok etki yaratan stres ve kaygının en önemli sonuçlarından biri de uykusuzluk oluyor. Bugünlerde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi sağlığı, çocukları, sevdikleri, iş, gelecek gibi konularda ciddi kaygılar yaşıyor. Bu kaygı durumu da uykumuzu dolayısıyla sağlığımızı etkiliyor. Yataş Bedding’in Türkiye’nin uyku alışkanlıklarını belirlemek ve iyi uykuya dair farkındalık yaratmak hedefiyle hayata geçirdiği “Türkiye Uyku Araştırması”nın sonuçları da bunu destekliyor.

Araştırmaya göre Türk insanı en çok stres ve kaygı nedeniyle uyuyamıyor. En çok uyku sorununu ise evli, çocuklu ve çalışanlar yaşıyor. Bu kişiler hem iş stresi, hem yaşam ve gelecek kaygısı, hem de küçük çocukların sık sık uyanması ile tam uykuyu neredeyse hiç alamıyor. 25-35 yaş arası yalnız yaşayanlar ve yeni evliler, çalışanlar bu yaşlarda iş stresi veya geçim sorunları nedeniyle uykuya geç dalıp sabah erken ve yorgun uyanıyor.

Uyku sorunu yaşıyorsanız;

Evimizde kaldığımız bu dönemde korkmak yerine tedbir almak, psikolojimizi iyi tutmak ve sevdiklerimize kenetlenmek gerektiğini hatırlatan Yataş Bedding, uyku sorunu yaşayanlara şu önerilerde bulunuyor: