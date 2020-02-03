Şubat 2020 Astroloji Yorumunuz

Bu ay, aşk ve güzelliği temsil eden Venüs’ün Koç burcuna geçişiyle özel hayatlarda gelgitler yaşanabilir. 9 Şubat günü Aslan burcunda gerçekleşen dolunaya dikkat etmekte fayda var.

Astrolog Dinçer Güner’den Şubat 2020 astroloji yorumları…

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

Yay Burcu Şubat 2020 Astroloji Yorumu

Venüs‘ün Koç burcuna geçişiyle beraber aşk hayatınızda keyif süreceğiniz bir döneme adım atabilirsiniz. Özel hayatınıza beklentilerinize cevap veren bir kişinin girmesi de olası. 9 Şubat’ta Aslan burcunda gerçekleşen dolunayla beraber; yayıncılıkla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Yarım kalmış eğitimleriniz varsa tamamlayabilirsiniz.

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

OĞLAK BURCU ŞUBAT 2020 ASTROLOJİ YORUMU

Bu dönem, dekorasyona odaklanıp evinize farklı bir ruh katmaya çalışabilirsiniz. Ailenizden sizi son derece mutlu edecek destekler alabilirsiniz. Aslan burcunda gerçekleşen dolunayla beraber finansal konularda bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinize maddi anlamda konfor sağlayacak, farklı işlere yönelebilirsiniz.

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

kova BURCU ŞUBAT 2020 ASTROLOJİ YORUMU

Bu ay, yeni projeler üreteceğiniz bir döneme adım atacaksınız. Fikirleriniz daha sık sorulur hâle gelecek. Dolunayla beraber; ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklarda müzakere etmenin önemi artacak. Geçmişten gelen, konuları masaya yatırabilir ve başlatmış olduğunuz işlerle

ilgili hasat zamanını yaşayabilirsiniz.

BALIK | (19 Şubat – 20 Mart)

balık BURCU ŞUBAT 2020 ASTROLOJİ YORUMU

Bu ay sevdiklerinizi motive etmek için onlara birtakım hediyeler alabilirsiniz. Değerli olan her şeye sahip olma ve satın alma güdüsü, bütçenizde kantarın topuzunu kaçırmanıza neden olabilir. Bu dönem, sağlığınız konusunda daha ihtiyatlı davranabilirsiniz. Ayrıca çalışma ortamında iş arkadaşlarınızla iletişiminiz kuvvetlenebilir.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

koç BURCU ŞUBAT 2020 ASTROLOJİ YORUMU

Venüs’ün Koç burcuna geçişiyle kendinizi aşka daha yakın hissedebilirsiniz. Dolunayla birlikte yük olduğuna inandığınız kişi, durum ve olaylarla ilgili de majör kararlar alabilirsiniz. Fiziksel görüntünüzde değişiklik yapmak isteyeceğiniz bu dönem, bu tip konular için son derece destekleyici.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

boğa BURCU ŞUBAT 2020 ASTROLOJİ YORUMU

Bu ay özel hayatlarınızda daha şüpheci davranıp, iz sürmeye başlayabilirsiniz.Kendinizi bir miktar değersiz ve önemsiz hissedebilirsiniz. Kendi kabuğunuza çekilebilirsiniz. Aile, ev, yuva temaları gündeminize gelebilir. Gayrimenkulden para kazanabilirsiniz. Ev alım-satımı ya da yer değişimi yapabilirsiniz.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

ikizler BURCU ŞUBAT 2020 ASTROLOJİ YORUMU

Bu ay sosyal hayatınızda tempolu bir döneme gireceksiniz. Arkadaşlarınızla geçirdiğiniz zamanlar her zamankinden çok daha keyifli olacak. Sosyal ortamlarda yeni birileriyle tanışabilirsiniz. Bu süreç içerisinde yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Askıda kalmış sözleşmeler gündeminize gelebilir. Kısa seyahatlerle kendinizi başka coğrafyalarda bulabilirsiniz.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

yengeç BURCU ŞUBAT 2020 ASTROLOJİ YORUMU

Bu ay kariyer hayatınızda terfi veya zam gibi teşvik ve motive edici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak konusunda daha hırslı davranabilirsiniz. Bu dönemde parasal konularda ivme kazanabilirsiniz. İş ve kariyer alanında değerlendirebileceğiniz maddi şartlar, çok daha iyi bir fırsatı karşınıza çıkabilir.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

aslan BURCU ŞUBAT 2020 ASTROLOJİ YORUMU

Yabancılarla iş yapma konusunda karşınıza bazı fırsatlar çıkabilir. Farklı kültürlere kendinizi yakın hissedebilirsiniz. Aslan burcunda gerçekleşen dolunayla beraber hayatınızda bir şeyleri sonlandırma arifesinde olabilirsiniz. Kendinizle ilgili değişim yapma isteği duyabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

başak BURCU ŞUBAT 2020 ASTROLOJİ YORUMU

Borç, miras, nafaka, prim gibi konularda bu ay kendi menfaatlerinizi kollamanız gerekebilir. Bu konularda sonuca ulaşma şansını da yakalamanız mümkün. Dolunayla beraber bilmediğiniz ve gizli saklı kalmış konuların açığa çıkması yalnızlık ihtiyacınızı artırabilir. Hayatınızı dengelemek için kendi kabuğunuza çekilebilirsiniz.

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

terazi BURCU ŞUBAT 2020 ASTROLOJİ YORUMU

Bu ay eş ve ortaklarınızla uyum içinde hareket edeceğiniz, keyifli bir döneme gireceksiniz. Yalnız başına hareket etmekten ziyade çevrenizdeki insanların da desteğini alacaksınız. Bu dönem ilişkilerde dengeyi korumaya çalışmanız oldukça önem kazanıyor. Partnerinizin ihtiyaçlarını yok saymamalı ve göz ardı etmemelisiniz.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

akrep BURCU ŞUBAT 2020 ASTROLOJİ YORUMU

Bu ay günlük hayatta, iş ortamında güzel bir atmosfer yaratma peşinde olabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak için son derece uygun bir zaman. Hayvan sahiplenmek için de ideal bir dönemdesiniz. Dolunayla beraber kariyer konularınız belirginleşebilir. Kariyer hedeflerinizi sağlamlaştırmak için proje ve fikirler üretebilirsiniz.