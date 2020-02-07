Kış aylarını bitirmek üzere olduğumuza inanamıyoruz! Ancak her ne kadar bahar aylarına hazırlansak da, 2020’nin en soğuk günlerini geçireceğimiz anlamına geliyor bu.

Bu yüzden soğuk havalarla baş edebilecek güçlü içeriğe sahip olduğu kadar, bahar aylarına da taşınabilecek kullanışlı ürünler alışveriş listemizde başı çekiyor.

İşte 2020 Şubat ayının edinmeniz gereken en yeni güzellik ürünleri…

Sisley Phyto Hydra Teint Beautifying Tinted Moisturizer

Sisley Phyto Hydra Teint Beautifying Tinted Moisturizer

Gerçekten iyi bir renkli nemlendirici bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Çok simli olmayan, çok şeffaf olmayan aynı zamanda çok da yağladırmayan… İçindeki mica kristalleriyle yüzünüze doğal bir ışıltı katarken kızarıklıkları da gideren bu renkli nemlendiricinin ise favoriniz olacağına eminiz.

Nars Cosmetics Afterglow Eyeshadow Palette

Nars Cosmetics Afterglow Eyeshadow Palette

Nars’ın bu yeni paletindeki renkleri denemek için sabırsızlanıyoruz. Yumuşak matlardan ıslak metaliklere; bahara geçerken favori paletiniz olacağına eminiz.

Perricone MD Cold Plasma Plus + CBD Active Serum Concentrate

Perricone MD Cold Plasma Plus + CBD Active Serum Concentrate

Markanın ikonik Cold Plasma Cream ürününün sınırlı sayıda üretilen bu versiyonu; kesinlikle cilt bakım rutininize katmanız gereken özellikte bir içeriğe sahip.

Victoria Beckham Beauty by Augustinus Bader Cell Rejuvenating Power Serum

Victoria Beckham Beauty by Augustinus Bader Cell Rejuvenating Power Serum

Beckham’ın bu yüz serumu; cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor. Böylece daha genç, sıkı ve ışıltılı bir cilde merhaba diyebilirsiniz.

With Ted Cosmetics by Ted Baker

Ted Baker da kozmetik dünyasına giren tasarımcılar arasına katılıyor. Özellikle koleksiyondan 10 farklı tona sahip ruj serisinin şimdiden tükeneceğini öngörebiliyoruz.

Yves Saint Laurent Beauté Pure Shots Night Reboot Serum

Yves Saint Laurent Beauté Pure Shots Night Reboot Serum

YSL Beauté, bu ayı yeni bir güzellik serisiyle karşılıyor. Londra, New York ya da Paris gibi kozmopolit şehirlerde yorulan ve kirlenen ciltlere odaklanan bu serinin gece serumu ise şimdiden alışveriş listemize ekledik.

Pat McGrath Labs Opulust Gloss

Pat McGrath Labs Opulust Gloss

Pat McGrath’ın 8 renkten oluşan ışıltılı lip gloss serisini, şimdiden kırmızı halıda yürüyen ünlü isimlerin dudaklarında gördük bile…

Chanel Le Blanc Rosy Light Drops

Chanel Le Blanc Rosy Light Drops

The Chanel Le Blanc Rosy Light, fazlasıyla ışıltılı, balerin pembesi denen tonda bir aydınlatıcı. Sadece yüz değil vücudunuza da uygulayabilirsiniz.