Şubat Ayının Tadını Çıkaracak 3 Burç

2020 için genel olarak yoğun ve zor bir Ocak ayını geride bıraktık demek mümkün. Ancak Şubat konusunda umudumuz yüksek. Özellikle 3 burç Şubat ayını oldukça iyi geçirecek gibi görünüyor.

İşte Şubat ayının kazananı olacak burçlar sizlerle:

İKİZLER

Güneşin Kova’ya geçmesi İkizler burçlarını rahatlatıyor. Kendinizi dünyanın merkezinde hissedeceğiniz, her şeyin elinizde olduğunu fark edeceğiniz, farkındalığınızın yüksek olduğu ve mantığınızın muazzam şekilde işlediği bir Şubat olacak bu.

İKİZLER ŞUBAT AYI BURÇ YORUMLARI

Yurt dışı seyahati, tatil planları, yarım kalmış bir eğitimi devam ettirme gibi sizi besleyecek ve gelilştirecek planlara odaklanmanız çok olası. Kişisel hedeflerinize odaklanacaksınız.

Şubatı profesyonel hedeflerinizi tekrar gözden geçirmek ve hali hazırdaki bazı durumları değerlendirmek için kullanın. Bu dönemde yapacağınız planlar geleceğinizi şekillendirirken oldukça etkili olacak. Bu süreçte motivasyonunuz yüksek olurken zaman zaman kafanızın karıştığını hissedebilirsiniz. Ancak paniğe kapılmayın. Bu geçiş ve planlama sürecini benimseyerek odağınızı belirleyin.

TERAZİ

Bu ay spot ışıkları sizin üzerinizde! Farklı çevrelere adınızı duyuracağınız, ününüzün artacağı bir yandan da romantik gelişmelerin yaşanacağı keyifli bir ay yaşıyorsunuz Teraziler.

TERAZİ ŞUBAT AYI BURÇ YORUMLARI

Bir yandan da yararlı işler yapmak için kendinizde arzular fark edebilirsiniz. Bu sosyal sorumluluk projesi olabileceği gibi, herhangi bir tanıdığınıza bir konuda yardım eli de uzatabileceğiniz anlamına geliyor.

Aslan’daki dolunay arkadaşlık yönünüzü de geliştirecek. Ortamların aranan yüzü olabilir, pek çok davet alabilirsiniz. Bu davetlerde tanışacağınız kişilere dikkat! Romantik bir ilişkinin tohumlarının atılması çok olası.

KOVA

Kovaların finansal anlamda olumlu bir Şubat geçireceğini duyurduğumuz için sevinçliyiz. Harcama alışkanlıklarınızı düzene sokacaksınız ve para kazanma yetenekleriniz had safhada olacak.

KOVA ŞUBAT AYI BURÇ YORUMLARI

Aslan’daki dolunay ortaklık alanınızda etki gösterecek. İş ilişkilerinizde çok daha yapıcı olabilir, özellikle ev yaşantınızda ailenizle uzlaşmada çok daha kolay bir süreç geçirebilirsiniz.