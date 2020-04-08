Suç Belgeseli Tiger King’in İkincisi Geliyor

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness belgesel dizisi mart sonunda duyurusu yapılmadan adeta sessiz sedasız bir şekilde Netflix’te yerini aldı. Tüm bu sessizliğe rağmen de beklenenden çok daha fazla ilgi gördü.

Peki Tiger King: Murder, Mayhem and Madness ne anlatıyor?

Joe Exotic, özellikle de kaplanlara ilgili olan bir hayvanat bahçesi işletmecisi. Ancak pek çok yasadışı durumla da iç içe. Yanında çalıştırdığı suçlularla çevrili karmaşık bir dünyası olan Joe Exotic’in hayatı, Carole Baskin adında bir hayvan aktivistinin işlerini bozmaya çalışmasıyla daha da karışık bir hal alır. Joe işleri bir kiralık katil ile çözmeye çalışır ve bu tutuklanmasına yol açar.

Dizinin yayınlanmasının ardından bir ay bile geçmeden bu popülaritenin durulmasını beklemeyen Investigation Discovery kanalı bir devam yapımının sinyalini verdi. Şimdi tüm gözler merakla yapımın yıl sonunda izleyiciyle buluşması beklenen ikincisi Investigating the Strange World of Joe Exotic’te olacak.

Dizinin devamında Joe Exotic ve Carole Baskin’in davası daha da ayrıntılı bir şekilde incelenecek.