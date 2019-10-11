Sudi Etuz Defilesi Unkapanı Plakçılar Çarşısı’nda Gerçekleşti!

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da her sezon koleksiyonlarıyla olduğu kadar, hikayeleri ve seçtiği defile mekanlarıyla da sezonun merakla beklenen defilelerinden biri olan Sudi Etuz, İlkbahar & Yaz 2020 koleksiyonunu, Unkapanı Plakçılar çarşısında tanıttı.

Bir zamanlar şöhreti yakalamak için Anadolu’nun dört bir yanından gelen insanların hikayeleriyle öykülere, filmlere konu olan İMÇ İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (bilinen adıyla Unkapanı Plakçılar Çarşısı ); Türkiye’nin ilk büyük çarşısı olması yanı sıra 8 çağdaş Türk sanatçısının eserlerini barındıran bir açık hava müzesi olarak da biliniyor. Şansım Adalı da tüm bu özeliklere sahip çarşıda markası Sudi Etuz ile defile gerçekleştiren ilk tasarımcı olarak dikkat çekiyor.