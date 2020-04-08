Süpermodellerin Sağlıklı Bir Cilt İçin Yediği 6 Besin

Pek çok top modelin sosyal medyada ve gündelik hayatlarında makyajsız ciltleriyle nasıl bu kadar özgüvenli bir şekilde dolaştıklarına şaşırıyor musunuz? Bu özgüveni sağlayan kusursuz ciltleri için elbette tükettikleri bir besin listesi var.

İşte süpermodellerin sağlıklı bir cilt için yediği 6 besin:

Yumuşak Meyveler ( Dut, Böğürtlen, Yaban Mersini vb.)

Eğer ağır bir öğün yemek için hazır değilseniz, yoğurtla birlikte tüketmek için harika bir seçenek. Çilek türü meyveler sadece antioksidanlarla dolu değil; aynı zamanda lif bakımından da zengindir ve sizi daha uzun süre tok tutmak için idealdir.

LİF BAKIMINDAN ZENGİN OLAN YUMUŞAK MEYVELER UZUN SÜRELİ TOKLUK SAĞLAR

Humus

Pek çok tahıl lezzetli ve sağlıklı ama kabuklarla ayrı ayrı uğraşmak isteyen kim? İşte bu yüzden humus var. İçerisine ay çiçeği tohumu da atmayı unutmayın, fazlasıyla E vitamini içeriyor.

HUMUS ZENGİN BİR E VİTAMİNİ DEPOSUDUR

Chia Tohumları

Özellikle chia tohumlu pudingi denemelisiniz. ¼ fincan organik chia tohumu, 1 fincan badem ya da Hindistan cevizi sütü, ¼ çay kaşığı vanilya, 1 çorba kaşığı balla tatlandırılmış ve 2 çorba kaşığı badem yağı (ki tamamen öneririm) ekleme seçeneğinizin bulunduğu tarifi bir kavanozda hazırlayın -5 dakikadan az sürüyor- ve bir gece buzdolabında bırakın. Sabah için dolapta lezzetli ve sağlıklı bir kahvaltı ile uyanmış olacaksınız. Chia tohumları glutensizdir ve protein, lif ve omega-3 yağ asitlerinden bolca bulunur, cildinizi esnek tutar. Parlayan bir cilt için en etkili besinlerden.

CHİA LEZZETLİ BİR ANTİ – AGING DEPOSUDUR

Domates

Domates C vitamini açısından zengindir ve bu da kolajen üretimini artırarak cildi sıkı tutmaya yardımcı olur. Domateslerde likopen adı verilen kırmızı pigmentin cildinizi güneş hasarından koruduğu aynı zamanda lezzetli bir anti-aging bonusuna sahip olduğu da söyleniyor!

KOLAJEN DEPOSU OLAN DOMATES C VİTAMİNİ KONUSUNDA SİZE EN İYİ DESTEĞİ SAĞLAR

Karalahana

Bu sebze, vücudunuzu içerden düzenleyecek detoks özelliğinde pek çok antioksidana sahip. Favori smoothienize ekleyin veya yoğurtla birlikte tüketin.

DOĞAL YÖNTEMLERLE DETOKS YAPMAYA HAZIRSANIZ, KARALAHANA SİZE EN İYİ FIRSATI SUNAR

Bal

Saf bal, 5 farklı enzim, 6 farklı vitamin, 8 ayırıcı lipid, 12 mineral, 17 element, 18 amino asit (proteinler) ve daha fazlasını bulundurur. Bu da cildiniz için gerekli iç ve dış destek demek!