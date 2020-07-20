Takma Kirpik Etkisi İçin Neden Fiber Maskara Tercih Etmelisiniz?

Daha kalın, daha dolu, daha uzun bir kirpik görünümü; yani takma kirpik hissi için fiber maskaralar seçeneklerinizin en tepesinde yer alıyor!

İpek kirpik uygulaması ya da takma kirpik gibi ekstralara girmek istemiyorsanız zamandan da tasarruf edeceğiniz fiber maskaralar ile bu görünümü yakalamanız mümkün.

Fiber maskara nedir? +

Fiber maskara aslında temelinde tabii ki klasik maskaralarla aynı. Ancak formülü noktasında diğerlerinden ayrılıyor. Naylon, ipek veya rayon fiberleriyle yüklü formülü her fırça darbesinde kirpiklerinizi daha dikkat çekici ve hacimli hale getiriyor. Ayrıca daha az bulaşan bir teknoloji.

Tek dezavantajı ise sürdükten sonra milyarlarca selfie çekmek isteyecek olmanız!

En iyi fiber maskaralar +

Smashbox Full Exposure Mascara

Smashbox Full Exposure Mascara

Eğer kuruyan ve topaklanan kirpikler en büyük düşmanınızsa, yeni favori maskaranızı buldunuz demektir! Bu fiber formüllü maskara; istediğiniz hacimli kirpikleri verecek.

Maybelline Illegal Length Fiber Extensions Mascara

Maybelline Illegal Length Fiber Extensions Mascara

Eğer çok kalın kirpik görütüntüsünü sevmiyorsanız; bu skinny fırçalı ürün istediğiniz kirpikleri yaratmanızı sağlayacak formüle sahip.

Dior Diorshow Mascara

Dior Diorshow Mascara

Bu kült maskara daha dolgun kirpikler yaratmakla kalmıyor; kirpiklerinizi o formda saatlerce taze tutabiliyor. Buna özel yaratılan formülüne siyah, kahverengi ve lacivert tonlarda ulaşmak mümkün.

L’Oréal Voluminous X Fiber Mascara

L’Oréal Voluminous X Fiber Mascara

Bir tarafında primer, diğer tarafında fiber maskarası olan bu ürün ile; kusursuz kirpikleri oldukça hızlı bir şekilde yaratabilirsiniz.

Glossier Lash Slick

Glossier Lash Slick

Eğer klasik maskaralar kirpiklerinizde ağırlık yapıyorsa bu minimal ürüne bir şans vermeniz gerek. Uzun, tek tek ayrılmış ve doğal görünümlü kirpikler için vazgeçilmeziniz olacak.