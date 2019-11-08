Tasarımcı Gül Hürgel’in Merak Edilen Hikayesi

Gül Hürgel, 2016’da kendi adını taşıyan markasının keten kumaşlardan oluşan ilk koleksiyonuyla dikkat çekti. Özellikle imzası hâline gelen elbiseleriyle dünyanın birçok yerinde keten kumaşlardan oluşan ilk koleksiyonuyla Gül Hürgel, 2016’da kendi adını taşıyan markasının büyük ilgi görüyor.

Gül Hürgel Kimdir?

Gül Hürgel

Gül Hürgel tasarımları

Gül Hürgel, 1981 yılında İstanbul’da doğdu. İsviçre’de Institut Montana Zugerberg Lisesi’nden mezun oldu. Sonrasında 2003 yılında, Parsons School of Art & Design Moda Tasarımı Bölümü’nü bitirdi. Eğitiminin ilk iki senesinde Paris’te, son iki senesinde ise New York’ta yaşadı. Üçüncü senede ise öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada büyük bir başarıya imza atarak, Silver Thimble Ödülü’nü kazandı. Mezun olduktan sonra Türkiye’ye döndü ve ailesinin medikal tekstil firmasında çalışmaya başladı. 2016 yılında da kendi adını taşıyan markasını yaratarak, ilk koleksiyonunu hazırladı.

Gül Hürgel Tasarımlarının Tanınması

Gül Hürgel markasının imza tasarımları

Keten elbiseler

Türkiye’de Luxuryshoppers’ın koleksiyonundan birkaç parçayı tanıtması, markasının bilinirliğini artırdı. Kısa bir süre sonra tasarımları Midnight Express ve Beymen’lerde satılmaya başlandı. 2016 İlkbahar – Yaz koleksiyonuyla Hürgel, moda dünyasında emin adımlarla ilerlemeye başladı. O dönem tasarımlarının Matches Fashion’da satışa çıkmasıyla da marka bilinirliği arttı. Şu anda ise tasarımları Net-a-Porter, Farfetch ve Moda Operandi başta olmak üzere yüksek moda markalarının satıldığı web sitelerinde bulunuyor.

Gül Hürgel Tasarımlarının Çizgisi

Gül Hürgel’in çizgisi, her yaştan kadının kendini şık ve aynı zamanda rahat hissedebileceği parçalar tasarlamak üzerine. Özellikle tasarımlarında keten kumaşın verdiği serinlik ve hafiflik hissi öne çıkıyor. Hafif kumaşlar, volanlı omuz detayları ve hacimli kollar Gül Hürgel’in imzası niteliğinde. Bu sayede de modern ve romantik parçalar hazırlamak markanın en belirgin özelliği diyebiliriz. Ayrıca Gül Hürgel tasarımlarının, şehir hayatında kolay adapte olabilme özelliği de dikkatlerden kaçmıyor.