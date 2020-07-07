Tasarımcılar İlk Dijital Haute Couture Şovuna Nasıl Hazırlandı?

Virüs endişesi nedeniyle alınan önlemlerden biri de moda şovlarının iptali oldu. Her ne kadar fiziksel defileler iptal olsa da, tasarımcılar üretmeye devam ediyor. Tüm bu üretim sürecinde oluşan koleksiyonlar da ilk kez dijital bir şekilde sergileniyor.

Peki markaların haute couture tasarımları için kreatif direktörler nasıl bir yol izledi? Sürece nasıl hazırlandılar?

Dior

Dior, Couture 2020 koleksiyonunu kısa film formatında modaseverlerle buluşturdu. Le Mythe Dior isimli videoyu Matteo Garrone yönetti. Moda evinin 37 couture kreasyonu minyatür bebek boyutlarında tanıtıldı.

Schiaparelli

Kreatif direktör Daniel Roseberry, bir tanıtım videosu aracılığıyla eskizlerle silüetlerin üzerindeki Schiaparelli couture koleksiyonunu tanıttı. Dijital çağ ile eskizlerin nostaljik buluşması modaseverlerden tam not aldı.

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana ise Alta Moda koleksiyonunu görkemli dekorasyonuyla dikkat çeken bir İtalyan binasında modellerin sunumuyla sanal bir defile şeklinde gerçekleştirdi.

Balmain

Kreatif direktör Olivier Rousteing, Seine Nehri’ne bir tekne çıkararak tasarımları sundu. Ayrıca Balmain’in 75. yıl dönümünü onurlandıran defilede modeller, markanın couture arşivlerinden tasarımlarla boy gösterdi. Bu yaratıcı şov sadece TikTok’ta canlı olarak yayınlandı. TikTok’un özellikle dünya çapında pandemi sürecindeki yükselişinin moda endüstrisini de etkilediğini söylemek mümkün.

Chanel

Virginie Viard’ın video ve görsellerle tanıtılan bu couture koleksiyonu ilhamını Karl Lagerfeld’den alıyor. Viard, moda evinin kreatif direktörlüğünü üstlendiğinden bu yana belki de ilk kez bu kadar cesur bir şekilde tasarımlarını ortaya koyuyor. Koleksiyonda 80’lerden esinlenmiş parti elbiselerinin yanı sıra, punk tavır ve boyut kazanan meşhur Chanel tüvitleri dikkat çekiyor.