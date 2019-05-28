Tatil Öncesi İçin 4 Haftalık Diyet Programı

Yaz geldi. Peki, vücudumuz bikini giymeye hazır mı? Uzman Diyetisyen Seda Sağbaş’ın hazırladığı son dakika diyetini uygulayın. Farkı göreceksiniz!

Diyet denildiğinde aklınıza yalnızca zayıflamak gelmesin. Diyet, aslında bir uzman tarafından beden ağırlığınıza, yağ oranınıza, metabolizma hızınıza göre uygulanan özel beslenme programıdır. Kışın binlerce kaloriye sahip tatlı, karbonhidrat ve yağlı yiyecekleri tükettik. Bundan pek pişmanlık da

duymadık. Ama yaz çok çabuk kapımızı çaldı.

Üstelik havaların ısınmasıyla beklenilenden daha da erken geldi. Peki, vücudunuz bikini giymeye hazır mı? Öyle değil ise, hazırlanmak için neler yapmamız gerekiyor? Uzman Diyetisyen Seda Sağbaş; bizim için tatile bir ay kala yapılabilecek bir diyet listesi hazırladı. Sağbaş’a göre çoğu insan, diyetle verdiği kiloları korumadığı için tekrar alabiliyor. Önemli olan verilen kiloyu koruyabilmek. Diyete başladığınız zamandaki enerjiniz, son kiloların zor verilmesiyle tükenebilir.

Çünkü direnç kilonuzla karşılaşınca, uzun süre aynı kalabilirsiniz. Son kilolarda pes etmezseniz, onlar da size direnmeyi bırakacaktır. Tatile çıkmadan önce yapacağınız bu dört haftalık diyet programı ile sadece kilo vermeyecek, aynı zamanda kışın vücudunuzda toplanan toksinlerden arınmayı da başaracaksınız.

Kendall Jenner, 4 haftalık diyet programı

Dört haftalık hızlı diyet programı

1.HAFTA

SABAH

Aç karnına bir bardak suya yarım limon sıkıp için.

KAHVALTI

İki haşlanmış yumurta.

Bir kırmızı kapya biber.

İki tam ceviz içi.

ARA ÖĞÜN

Filtre kahve ve on adet çiğ badem.

ÖĞLE

Bir kâse yoğurt (250 g) içine iki yemek kaşığı yulaf ezmesi ve bir muz dilimleyip karıştırın. Üzerine bir çay kaşığı toz tarçın ekleyin.

BİRİNCİ ARA ÖĞÜN

Beş çilek ya da on adet böğürtlen ve kiraz sapı çayı.

İKİNCİ ARA ÖĞÜN

Filtre kahve ve on adet çiğ badem.

AKŞAM

İki dilim (50 g) beyaz peynir. Sınırsız yeşillikli bol salata.

GECE

Kiraz sapı çayı, bir dilim ananas.

Ashley Graham, 4 haftalık diyet programı

2.HAFTA

SABAH

Aç karnına iki adet taze kayısı yiyin ve iki bardak su için.

KAHVALTI

İki yemek kaşığı lor peyniri.

Beş adet zeytin.

İki adet domates.

İki adet yeşil biber.

ARA ÖĞÜN

Sütlü filtre kahve.

ÖĞLE

Dört adet (150 g) ızgara köfte. Sınırsız yeşillikli bol salata.

BİRİNCİ ARA ÖĞÜN

Filtre kahve.

İki adet taze kayısı.

İKİNCİ ARA ÖĞÜN

Yeşil çay.

İki adet salatalık.

AKŞAM

Bir bardak süt, beş adet çilek, bir elma ve 15 adet bademi bir blender’dan geçirip smoothie hâline getirin.

GECE

Yeşil çay ve 10-15 dal dereotu.

4 haftalık diyet programı

3.HAFTA

SABAH

Aç karnına bir bardak su için. (Beş – altı dal taze nane ile)

KAHVALTI

İki adet kuru kayısı, on adet çiğ badem, bir dilim ananası dört yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın.

ARA ÖĞÜN

Filtre kahve.

İki adet hurma.

ÖĞLE

Altı yemek kaşığı haşlanmış nohut ya da mercimek.

Dört yemek kaşığı yoğurt.

BİRİNCİ ARA ÖĞÜN

Mısır püskülü çayı.

İki adet kuru kayısı.

İKINCI ARA ÖĞÜN

Sütlü filtre kahve.

İki adet hurma.

AKŞAM

150 gram somon ızgara ve roka salatası.

GECE

Mısır püskülü çayı ve 10-15 dal maydanoz.

4 haftalık diyet programı

4. HAFTA

SABAH

Aç karnına bir kuru incir yiyin ve bir bardak su için.

KAHVALTI

İki yumurtalı omlet ve 10-15 dal maydanoz.

ARA ÖĞÜN

Filtre kahve.

ÖĞLE

İki dilim (50 gr) beyaz peynir, iki adet domates ve iki tam ceviz içi.

BİRİNCİ ARA ÖĞÜN

Yeşil çay ve iki adet salatalık.

İKİNCİ ARA ÖĞÜN

Filtre kahve ve on adet badem.

AKŞAM

15 adet kiraz, bir bardak su, bir elma ve beş çileği blender’dan geçirip smoothie yapın.

GECE

Yeşil çay ve beş-altı adet nane.