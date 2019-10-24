Tbt: Bir Zamanlar Sevgili Olduklarına Şaşıracağınız 15 Ünlü Çift

90’lar ve 2000’li yılların başlarına baktığımızda birbirinden şaşırtıcı ünlü çiftler görmek mümkün. Kate Moss ve Johnny Depp ya da Gwyneth Paltrow ve Brad Pitt gibi 90’larda aşkları ile zihnimizde romantik ikonlar olarak yer eden isimlerin yanında; Britney Spears ve Colin Farrell ya da Mila Kunis ve Macaulay Culkin oldukça bir zamanl isimler de mevcut.

İşte gördüğünüzde ‘Aaa evet, beraberlerdi’ ya da ‘Beraber olduklarını bilmiyordum!’ diyeceğiniz 15 ünlü çift;

brad pıtt ve gwyneth paltrow çifti

Brad Pitt & Gwyneth Paltrow

1995 yılında Seven filminin setinde taşına çift, 90’lı yılların ikonik çiftlerinden biriydi.

kate moss ve johnny depp çifti

Kate Moss & Johnny Depp

İşte bir başka 90’lı yıllar ikonik çifti! Winona Ryder sonrası aradığı aşkı Kate Moss’ta bulan Johnny Depp, o dönemde boğuştuğu uyuşturucu ve alkol problemleri nedeniyle Moss’u terketmişti.

sandra bullock ve ryan goslıng çifti

Sandra Bullock & Ryan Gosling

İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşayan çiftin ayrılığı da sessiz sedasız olmuştu.

edward norton ve salma hayek çifti

Edward Norton & Salma Hayek

2000’li yılların favori çiftlerinden.

kım kardashıan ve nıck cannon çifti

Kim Kardashian & Nick Cannon

Kim Kardashian’ı şu sıralar Kanye West dışında birinin yanında hayal edemesek de, Nick Canon ile uzun süreli bir ilişki yaşadığını da belirtmek isteriz.

Brittany Murphy ve Ashton Kutcher çifti

Brittany Murphy & Ashton Kutcher

2009 yılında 32 yaşında hayata veda eden Brittany Murphy ve Ashton Kutcher; Hollywood’ın gözde genç çiftlerindendi.

cameron dıaz ve jared leto çifti

Cameron Diaz & Jared Leto

Leto ve Diaz uzun süreli bir birliktelik yaşamıştı.

Scarlett Johansson ve Josh Hartnett çifti



Scarlett Johansson & Josh Hartnett

İkili bir film setinde tanışmıştı.

Kirsten Dunst ve Jake Gylenhaal çifti

Kirsten Dunst & Jake Gylenhaal

Şimdilerde ikilinin meşhur “salata” karesi sıklıkla komik postlarda paylaşılsa da, zamanında aralarındaki romantizmle konuşuluyorlardı.

Britney Spears ve Colin Farrell çifti

Britney Spears & Colin Farrell

Peşpeşe bir çok başarısız ilişki yaşayan Spears’ın bir diğer kalp kırıklığı, Colin Farrell’a aitti.

Natalie Portman ve Moby çifti

Natalie Portman & Moby

Portman, ünlü müzisyen Moby ile çıkmıştı.

Heath Ledger ve Naomi Watts çifti

Heath Ledger & Naomi Watts

Ledger, Michelle Williams öncesinde Naomi Watts ile çıkıyordu.

Orlando Bloom ve Kate Bosworth çifti

Orlando Bloom & Kate Bosworth

İkilinin ilişkisi kısa sürmüştü.

Ryan Reynolds ve Alanis Morisette çifti

Ryan Reynolds & Alanis Morisette

İkilinin 7 yıl süren birlikteliği, Morisette’in nişanı atmasıyla son bulmuştu.

Mila Kunis ve Macaulay Culkin çifti

Mila Kunis & Macaulay Culkin

Mila Kunis uzun yıllar Evde tek Başına filminin yıldızıyla birlikteydi.