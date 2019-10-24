Tbt: Bir Zamanlar Sevgili Olduklarına Şaşıracağınız 15 Ünlü Çift

90’lar ve 2000’li yılların başlarına baktığımızda birbirinden şaşırtıcı ünlü çiftler görmek mümkün. Kate Moss ve Johnny Depp ya da Gwyneth Paltrow ve Brad Pitt gibi 90’larda aşkları ile zihnimizde romantik ikonlar olarak yer eden isimlerin yanında; Britney Spears ve Colin Farrell ya da Mila Kunis ve Macaulay Culkin oldukça bir zamanl isimler de mevcut.
İşte gördüğünüzde ‘Aaa evet, beraberlerdi’ ya da ‘Beraber olduklarını bilmiyordum!’ diyeceğiniz 15 ünlü çift;
Brad Pitt & Gwyneth Paltrow
1995 yılında Seven filminin setinde taşına çift, 90’lı yılların ikonik çiftlerinden biriydi.
Kate Moss & Johnny Depp
İşte bir başka 90’lı yıllar ikonik çifti! Winona Ryder sonrası aradığı aşkı Kate Moss’ta bulan Johnny Depp, o dönemde boğuştuğu uyuşturucu ve alkol problemleri nedeniyle Moss’u terketmişti.
Sandra Bullock & Ryan Gosling
İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşayan çiftin ayrılığı da sessiz sedasız olmuştu.
Edward Norton & Salma Hayek
2000’li yılların favori çiftlerinden.
Kim Kardashian & Nick Cannon
Kim Kardashian’ı şu sıralar Kanye West dışında birinin yanında hayal edemesek de, Nick Canon ile uzun süreli bir ilişki yaşadığını da belirtmek isteriz.
Brittany Murphy & Ashton Kutcher
2009 yılında 32 yaşında hayata veda eden Brittany Murphy ve Ashton Kutcher; Hollywood’ın gözde genç çiftlerindendi.
Cameron Diaz & Jared Leto
Leto ve Diaz uzun süreli bir birliktelik yaşamıştı.
Scarlett Johansson & Josh Hartnett
İkili bir film setinde tanışmıştı.
Kirsten Dunst & Jake Gylenhaal
Şimdilerde ikilinin meşhur “salata” karesi sıklıkla komik postlarda paylaşılsa da, zamanında aralarındaki romantizmle konuşuluyorlardı.
Britney Spears & Colin Farrell
Peşpeşe bir çok başarısız ilişki yaşayan Spears’ın bir diğer kalp kırıklığı, Colin Farrell’a aitti.
Natalie Portman & Moby
Portman, ünlü müzisyen Moby ile çıkmıştı.
Heath Ledger & Naomi Watts
Ledger, Michelle Williams öncesinde Naomi Watts ile çıkıyordu.
Orlando Bloom & Kate Bosworth
İkilinin ilişkisi kısa sürmüştü.
Ryan Reynolds & Alanis Morisette
İkilinin 7 yıl süren birlikteliği, Morisette’in nişanı atmasıyla son bulmuştu.
Mila Kunis & Macaulay Culkin
Mila Kunis uzun yıllar Evde tek Başına filminin yıldızıyla birlikteydi.