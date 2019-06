Televizyon ve Film Sektörünün Olağanüstü Başarı Elde Eden Kadınları MaxMara-Delta Airlines-Lexus'un Katkılarıyla Onurlandırıldı

Daha önce Crystal + Lucy Awards olarak bilinen Women In Film Annual Gala, WIF LA’in eğitime destek programlarını ve TV-Film sektöründeki cinsiyet eşitliğini savunan tutumunu sürdürmeye devam ediyor. Ünlü aktris Xosha Roquemore’un sunduğu etkinlik The Beverly Hilton’da gerçekleşti.









Bu yılki Women In Film Annual Gala, girişimcilikleriyle daha fazla kadının film sektöründeki kariyerlerinde başarılı olması için fırsatlar yaratan kadınları onurlandırdı. 2019 Women In Film’in onurlandırılanları arasında Amy Poehler, Issa Rae, Cathy Schulman ve Women In Film MaxMara Face of the Future Ödülü’ne layık görülen Elizabeth Debicki bulunuyor. Debicki’ye ödülünü takdim eden isim ise MaxMara Başkan Yardımcısı ve ABD Perakende & Küresel Marka Elçisi Maria Giulia Maramotti oldu.

Oyuncu / yönetmen ve WIF, LA Yönetim Kurulu Üyesi Lake Bell, 2018’de Amerikan sinemalarında yayınlanan ve kadın yönetmenlerin imzasını taşıyan filmlere odaklanan WIF Members’ Choice Ödülü’nün kazananlarını açıkladı: Mimi Leder (On The Basis Of Sex), Marielle Heller (Can You Ever Forgive Me?), Debra Granik (Leave No Trace), Chloé Zhao (The Rider) ve Anne Fletcher (Dumplin')

Galaya katılanlar arasında Amy Baer, Annie Starke, Charlie Barnett, Christina Ochoa, Cindy Chupack, Claudia Kim, Elizabeth Frances, Erika Christensen, Harley Quinn Smith, Jaime King, Jennifer Kaytin Robinson, Katie Cassidy, Kirsten Schaffer, LaKeith Stanfield, Melanie Liburd, Mishel Prada, Retta, Rosanna Arquette, Ryan Michelle Bathe, Shivani Rawat, Tiffany Dupont gibi isimler bulunuyor.

Amy Poehler, Annie Starke, Elizabeth Debicki, Issa Rae, Jaime King, Xosha Roquemore, Maria Giulia Maramotti, Claudia Kim, ve Viola Davis, Max Mara imzalı kıyafetleriyle göz kamaştırdı.